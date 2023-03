L’impressionante postazione di un tifoso per vedere la Formula 1: segue ogni pilota in diretta Il video che svela l’incredibile postazione di un tifoso per vedere le gare della Formula 1 impressiona anche il Circus: mega TV, monitor giganteschi e pc per seguire ogni pilota in diretta secondo per secondo e tutto ciò che avviene real time sul circuito.

A cura di Michele Mazzeo

La prima gara del Mondiale di Formula 1 2023, il GP del Bahrain vinto da Max Verstappen, ha emesso i primi verdetti per questa nuova stagione. In pista, con una Red Bull dominante, una Ferrari deludente (con Leclerc ritirato e Sainz fuori dal podio) e una Aston Martin sorprendente (che Alonso è riuscita a riportare sul podio), ma soprattutto fuori con l'interesse per la F1 che è aumentato ulteriormente rispetto ai già fantastici risultati emersi nella passata stagione. Crescono dunque gli appassionati che non vogliono perdersi nemmeno un secondo del lungo weekend di gara e che fin dalle prove libere seguono attentamente tutta l'azione in pista. Tra questi c'è n'è però uno che ha impressionato anche la stessa Formula 1: si tratta del norvegese Simen Øyen che segue le gare in un modo molto particolare.

Mentre era in corso la gara del GP del Bahrain infatti il giovane fotografo tifoso della F1 ha condiviso un video sul proprio profilo TikTok che è diventato immediatamente virale. In questo video svela infatti la sua incredibile postazione per non perdersi assolutamente nulla di ciò che stava avvenendo sulla pista di Sakhir. Davanti a lui c'è infatti un mega televisore nel quale segue la corsa trasmessa da F1 TV (a cui è evidentemente abbonato), affiancato sulla sinistra c'è un altro gigantesco monitor nel quale sono trasmesse, divisi in venti quadrati, le immagini delle telecamere on board di tutti e venti i piloti in gara.

In basso c'è invece un terzo monitor, più piccolo dei precedenti, nel quale c'è il live timing con i tempi sul giro effettuati dai singoli driver, i distacchi tra di loro e la mescola delle gomme che ognuno di essi sta montando in quel preciso istante, e appena sopra quest'ultimo c'è un pc portatile sul cui monitor campeggia la classifica real time e la mappa del circuito su cui si sta disputando la gara sulla quale è segnato il punto esatto del tracciato in cui si trova in quel momento ognuno dei 20 piloti. Il tutto corredato anche da un imponente impianto audio con casse gigantesche e sparse per la stanza di modo da sentire al meglio la telecronaca e, all'occorrenza, i team radio dei protagonisti in pista.

Il video con cui Simen Øyen ha svelato la sua straordinaria postazione per seguire le gare della Formula 1 ha subito destato l'interesse di tantissimi utenti che, per esprimere il proprio stupore o l'incredulità per quanto stavano vedendo, hanno inondato di commenti e di reazioni il post del giovane tifoso norvegese che è inevitabilmente divenuto tra i più virali della piattaforma social. Anche la stessa F1, impressionata dalla passione mostrata per il suo campionato automobilistico dal ragazzo, non ha potuto fare a meno di commentare: "This is the way" ("Questa è la strada") è infatti il commento al video dell'account ufficiale della Formula 1.