Leclerc rompe la nuova tuta della Ferrari durante uno shooting: perché indossava la taglia sbagliata Charles Leclerc mentre stava effettuando uno shooting fotografico ha vissuto una piccola disavventura, perché ha strappato la tuta. Un momento divertente che la Ferrari ha voluto condividere sui social.

Nel mondo Ferrari in questo periodo, più che comprensibilmente, l'attenzione è tutta su Lewis Hamilton, il nuovo arrivato, che è il pilota più vincente nella storia della Formula 1, insieme a Michael Schumacher. L'inglese è già buon amico di Charles Leclerc, che in questo periodo è stato un po' in disparte. Tutto normale. Ora il monegasco torna protagonista per una vicenda, extra pista, molto comica. In un video pubblicato sui social si vede Leclerc che strappa la sua tuta.

Leclerc rompe la tuta in un servizio fotografico

Lui l'ha presa sul ridere, simpaticamente, ha detto di aver mangiato troppo durante l'off-season della Formula 1. D'altronde, è capitato a tutti, almeno una volta nella vita di far saltare un bottone o di rompere un paio di jeans o di pantaloni, magari pure quando si è in compagnia. Non è stata così tanto imbarazzante la vicenda di Leclerc che la tuta l'ha strappata mentre stava effettuando un servizio fotografico.

"Forse ho mangiato troppo durante le vacanze"

La tuta ignifuga che si rompe è l'oggetto di un video pubblicato sui social dalla Ferrari, che non ha nascosto nulla. Leclerc sedendosi durante il servizio fotografico per la presentazione delle nuove tute Puma ha sentito lo strappo: tessuto rotto. Leclerc ha commentato così lo strappo, con un po' d'imbarazzo: "Ho strappato la tuta forse perché ho mangiato troppo cibo durante le vacanze".

La tuta di Leclerc si è rotta perché non era della sua taglia

Ovviamente non è questo il motivo della rottura della tuta. Leclerc non si è fermato un attimo, ha lavorato alacremente in ogni momento e nella pausa invernale non si è risparmiato. Il vero motivo della rottura della tuta è un altro, ed è quello più facile da immaginare. La tuta non era della sua taglia. Lui stesso ha detto: "La tuta che usiamo per queste riprese in studio è più stretta del normale, lo fanno per farci sembrare ancora più in forma".