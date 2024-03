Leclerc racconta l’incontro con Elton John che lo ha lasciato di stucco: “Non me l’aspettavo” Charles Leclerc giura amore eterno alla Ferrari: “È la mia vita, mai pensato di lasciarla”. Poi racconta l’incontro con Elton John che lo ha lasciato di stucco: “Eravamo a Venezia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Charles Leclerc e Elton John

Oggi parte il secondo weekend del Mondiale di Formula 1, col GP dell'Arabia Saudita sul circuito di Jeddah. Charles Leclerc cerca la riscossa dopo i problemi coi freni che gli hanno fatto accusare un distacco di quasi 40 secondi da Verstappen in Bahrain, perdendo anche il primo duello stagionale col compagno di squadra Sainz, finito terzo davanti a lui. Chi pensa che le difficoltà non ancora del tutto risolte della Rossa abbiano fatto cambiare idea al monegasco si sbaglia di grosso: "La Ferrari era la mia vita già prima del rinnovo, lo è sempre stata". Poi Charles racconta dell'incontro con Elton John che lo ha lasciato di stucco: "Eravamo a Venezia".

Elton John durante un recente concerto: il 76enne cantante britannico è sempre sulla cresta dell'onda

Il 26enne pilota si mostra carico in vista del prosieguo della stagione: "Un motivo per avere fiducia in questa Ferrari? La determinazione di Vasseur nell'individuare i profili giusti e nel tirare fuori da ogni persona il meglio. E la sua visione sull'obiettivo da raggiungere e sul come arrivarci. È chiaro a tutti che bisogna vincere, la differenza è nel modo in cui sta costruendo una squadra vincente. La bravura di Fred è nell'andare a cercare le persone che finora non hanno utilizzato tutto il loro potenziale. Con le parole giuste sblocca quel potenziale. Non usa giri di parole o strade alternative per dire la verità. In Formula 1 il tempo è tutto, con lui andiamo dritti al punto. Io sono completamente a bordo con lui".

Le parole sono importanti, ma poi è la pista a dire le cose che contano davvero e la vittoria manca da tanto a Leclerc, dal GP d'Austria del 10 luglio 2022: "Se mi sono dato un limite di tempo? Il limite sarà quando non crederò più nel progetto. E io ci credo al 200%. Il problema coi freni in Bahrain? Ci abbiamo lavorato e spero non si presenti ancora, non era mai successo prima. Non voglio credere alla sfortuna, perché se inizi a crederci sei condizionato a livello mentale. Mai avuto riti scaramantici, mi concentro soltanto su quello che vedo e conosco. Ignoro le cose superficiali. Sono fiducioso, la Ferrari ha le migliori chance per recuperare. Rispetto al 2023 abbiamo fatto un salto in avanti, la distanza resta perché era grande. Ma guardando alla prima gara siamo cresciuti più noi di quanto non siano cresciuti loro".

Leclerc con Frederic Vasseur, l'asse tra i due è fortissimo anche fuori dalla pista

Nell'intervista al Corriere della Sera, il monegasco racconta anche qualcosa del suo privato, tra cui il suo stupore quando ha incontrato Elton John in occasione di un concerto: "Eravamo a Venezia. Non mi aspettavo che mi riconoscesse. Sono rimasto sorpreso dai suoi complimenti: primo perché arrivavano da una leggenda della musica, secondo perché non sapevo che guardasse la Formula 1. La vacanza dei sogni? Un safari in Africa con la mia famiglia. Mai stato lì".

Alla fine quello che conta più di ogni cosa è racchiuso in due parole, che Leclerc scandisce con fermezza: "Se c'è stato un momento in cui ho pensato di lasciare la Ferrari? No, mai".

Formula 1 News Calendario Classifica segui