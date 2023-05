Leclerc non si trattiene alla domanda su Hamilton in Ferrari: imbarazzo prima del GP di Monaco Durante la conferenza stampa del GP di Monaco della Formula 1 2023 una domanda sul possibile approdo di Lewis Hamilton in Ferrari ha messo in grande imbarazzo Charles Leclerc che nel rispondere non è riuscito a trattenersi.

A cura di Michele Mazzeo

Nei giorni che hanno preceduto il weekend del GP di Monaco nel paddock e nel mondo della Formula 1 l'argomento di discussione principale è stato il possibile passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2024. Nonostante le notizie provenienti da Maranello raccolte da Fanpage.it sembravano smentire tale ipotesi, la fantomatica trattativa di mercato per l'eventuale approdo in rosso del sette volte iridato ha destato molto interesse, tanto da diventare la questione principale nel corso della tradizionale conferenza stampa andata in scena a Monte Carlo alla vigilia del sesto round del Mondiale F1 2023.

Da tutte le parti in causa sono arrivate secche smentite. Il primo a bollare la cosa come speculazioni era stato il team principal della Mercedes Toto Wolff che attualmente sta trattando il rinnovo di contratto con il 38enne britannico. Poi ci ha pensato il suo omologo in Ferrari Frederic Vasseur che interpellato a riguardo al suo arrivo nel Principato ha risposto con un categorico "Non abbiamo mai parlato con Hamilton". A fargli eco ci ha pensato poi lo stesso pilota di Stevenage che non solo ha chiarito di non aver ricevuto alcuna offerta dal Cavallino ma anche lasciato intendere che il prolungamento dell'accordo con la scuderia tedesca è in dirittura d'arrivo: "La Ferrari non mi ha cercato, quando si è in trattativa per un nuovo contratto ci sono sempre speculazioni, ma se non lo sentite da me non c’è nulla di vero. Il mio team sta lavorando, con Toto siamo quasi alla definizione del contratto" ha difatti risposto l'esperto driver inglese mettendo di fatto una pietra tombale su un suo approdo a Maranello.

Nel corso della stessa conferenza stampa di Monte Carlo anche l'attuale pilota della Ferrari Charles Leclerc è stato interrogato sulla questione. Il monegasco, a cui è stato chiesto cosa si aspetta da Lewis Hamilton come possibile compagno di squadra, è apparso però spiazzato dalla domanda come dimostra la sua imbarazzatissima risposta. Il driver del Cavallino ha infatti risposto in modo ironico rivolgendosi verso l'inglese seduto lì accanto e salutandolo ("Ah, ciao Lewis…!" le sue parole) prima di scoppiare in un'imbarazzata risata.

Rispondendo alla domanda poi Charles Leclerc non si è sbilanciato elogiando il sette volte campione del mondo da un lato ma facendo sapere che attualmente si trova molto bene con l'attuale compagno di squadra Carlos Sainz (anche lui in scadenza nel 2024): "Che sia un compagno veloce, come tutti cerchiamo. Siamo in F1 e amiamo essere in lotta contro i migliori. Questo non significa che il mio compagno non sia veloce, Carlos è estremamente veloce. Non sono la persona che fa queste scelte – ha infatti detto il monegasco trattenendo a stento l'imbarazzo –. Lewis è un pilota incredibile, ha raggiunto così tanti risultati. Tutti imparerebbero da lui. Ma al momento sono felice con Carlos come compagno di squadra" ha quindi chiosato Leclerc chiudendo velocemente un discorso che lo ha molto imbarazzato.