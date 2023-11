Leclerc nasconde la strategia Ferrari nel GP del Brasile, Sainz la spoilera: tifosi increduli Leclerc cerca di nascondere e preservare la strategia della Ferrari in vista della gara al Gp Brasile di Formula 1 durante l’intervista. Pochi istanti dopo Sainz la spoilera rovinando tutto.

A cura di Fabrizio Rinelli

Imbarazzo e incredulità. C'è grande attesa per lo spettacolo che inevitabilmente offrirà il Gp Brasile di Formula 1 nonostante la vittoria del Mondiale già assicurata da parte di Verstappen. La Ferrari è chiamata a fare la voce grossa per sperare almeno nella classifica costruttori. Leclerc partirà secondo in griglia di partenza a Interlagos con Sainz settimo mentre Verstappen è ancora in pole. La posizione del monegasco in prima fila è stato anche frutto di una strategia: ha deciso di sacrificare un po' la giornata della Sprint.

Nella Sprint Shootout, infatti, Leclerc ha deciso di non montare una gomma soft nuova nella Q3, preservandola per domani. Ecco, proprio questa strategia di Leclerc è stata nascosta dal monegasco nella giornata di ieri durante un'intervista: "Terremo le gomme nuove per qualche altra parte nel fine settimana. Quindi vediamo se paga". Sorride il pilota della Ferrari lasciando intendere qualcosa ma senza esporsi. All'improvviso però subito dopo viene intervistato anche Sainz che al contrario di Leclerc svela tutto.

Lo spagnolo, senza troppi giri di parole, ha infatti affermato: "Per le soft abbiamo deciso di conservare le gomme nuove per la gara – ha spiegato – Abbiamo deciso di sacrificare un po' le qualifiche e la sprint per sperare di fare una gara migliore domenica". In pochi secondi dunque, da un lato c'era Leclerc che faceva il vago su quale strategia avesse pronta la Ferrari per la gara, dall'altra invece Sainz che invece ha rivelato totalmente e pubblicamente le scelte della Rossa lasciando senza parole anche gli stessi tifosi.

In realtà al rientro in studio dei conduttori subito dopo le interviste ai piloti della Ferrari, uno dei giornalisti ed esperti di Formula 1 ha subito specificato: "La Ferrari ha appena svelato le sue tattiche, quindi?". In realtà sarà esattamente così. Da capire ora se il team del Cavallino vorrà ricorrere a una nuova strategia o lasciare ormai che le cose vadano così come devono andare. Sta di fatto che anche questo episodio si colloca all'interno di una stagione dal quale la Ferrari dovrà ancora una volta attingere per imparare dai propri errori se vuole tornare a essere nuovamente competitiva.