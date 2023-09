Leclerc fa irruzione nell’intervista di Vasseur a Monza: vuole sincerarsi delle sue condizioni Dopo la gara del GP d’Italia della Formula 1 2023 il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha interrotto l’intervista del team principal Frederic Vasseur per controllare scherzosamente la sua frequenza cardiaca: evidente il riferimento al duro duello finale in pista con il compagno di squadra Carlos Sainz.

A cura di Michele Mazzeo

Il finale della gara di Monza della Formula 1 2023 ha tenuto in grande apprensione i tifosi Ferrari che negli ultimi giri hanno assistito al duello senza esclusioni di colpi tra Carlos Sainz e Charles Leclerc che metteva in palio l'unico gradino del podio lasciato libero dalla Red Bull che con Max Verstappen e Sergio Perez ha monopolizzato le prime due posizioni.

A vivere con tensione le tornate finali del GP d'Italia è stato anche il team principal Frederic Vasseur, cioè colui che ha deciso di lasciare liberi i suoi piloti di battagliare tra loro per tentare di salire sul podio nella corsa di casa a Monza (cosa che non è piaciuta al papà del driver spagnolo). Lo ha confessato lui stesso ai microfoni di Sky nell'intervista post-gara: "Ho un po' tremato. In generale sono un fan del lasciarli duellare, gli ho detto che potevano combattere ma senza prendersi rischi" ha difatti ammesso il manager francese.

E da qui nasce il siparietto andato in scena qualche minuto dopo nel paddock del circuito brianzolo. Mentre Frederic Vasseur è impegnato in un'intervista con la TV ufficiale della Formula 1, viene inavvertitamente interrotto da un nugolo di cameraman e giornalisti che stanno seguendo Charles Leclerc che si stava recando nell'hospitality della scuderia di Maranello. A quel punto il monegasco si accorge della presenza del team principal e si dirige verso di lui facendo irruzione nella sua intervista.

Con un sarcastico sorriso stampato sul viso il 25enne di Monte-Carlo senza dire nulla poggia due dita sul lato destro del collo come a voler controllare la frequenza cardiaca del capo del muretto Ferrari attraverso il cosiddetto "polso carotideo". A quel punto i due scoppiano in una fragorosa risata e si scambiano un caloroso abbraccio prima che Leclerc si allontani per far sì che Vasseur possa riprendere la sua intervista.

Cogliendo la palla al balzo, la conduttrice ha quindi immediatamente virato il discorso su quanto era appena accaduto: "Cosa ti ha detto?" ha difatti chiesto al team principal della squadra del Cavallino che evidentemente divertito ha spiegato cosa aveva appena fatto il monegasco. Tutti a quel punto hanno compreso l'ironico gesto di Leclerc e il riferimento alla serrata lotta finale andata in scena tra lui e il compagno di squadra Sainz che avrà certamente provocato il batticuore in Vasseur.