Leclerc deluso dalla Sprint Race in Austria con la sua Ferrari: “Non ho il feeling con la macchina” Charles Leclerc è deluso dopo la Sprint Race corsa al Gp di F1 in Austria. Il pilota della Ferrari, dopo il dodicesimo posto, è chiaramente amareggiato e ammette: “Non ho il feeling con la macchina”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Quella di Charles Leclerc è una giornata completamente da dimenticare allo Spielberg. Il pilota della Ferrari è stato prima viene penalizzato nello Shootout, e poi ha chiuso 12° dopo una gara anonima e in grande difficoltà sulla pista bagnata. Domenica, però, il ferrarista scatterà 2° e si auspica assolutamente che la sua Ferrari possa risorgere in una condizione di pista sicuramente più favorevole: "Tutto è dipeso dalle condizioni della pista e da me – ha spiegato il pilota della Rossa – Non sono al livello che vorrei in queste condizioni. Appena è metà asciutto e metà bagnato non vado da nessuna parta e non ho il feeling con la macchina".

Leclerc ha messo a nudo tutte le sue difficoltà in determinate condizioni della pista e spera che la situazione possa sempre migliorare: "Faccio tantissima fatica, non ci sono scuse e devo migliorare in queste situazioni ma purtroppo sono condizioni che di solito non troviamo mai in una stagione ma adesso siamo a tre Gp di fila e inizia a far male". Il pilota monegasco non parla mai di eventuali problemi del team senza creare grosse polemiche ma predica calma consapevole che ci vorrà un lavoro collettivo enorme per riportare nuovamente la Ferrari ai livelli di un tempo. Ciò che è certo è che con questa Red Bull non sembra esserci gara.

Leclerc era stato penalizzato di tre posizioni nella Sprint Race.

"Bisogna lavorare, ci stiamo provando ma sembra sempre che siamo nel lato sbagliato di quello che bisogna fare e dopo il feeling è molto difficile – ha spiegato ancora Leclerc assolutamente deluso dalla Sprint Race vista in Austria – Perdi confidenza con la macchina e il passo non c'è". L'unica consolazione è il passo in gara visto durante le qualifiche che comunque fa ben sperare per domenica:

"Spero che domani possiamo fare una bella gara e guardo avanti – spiega ancora – Speriamo che sia una gara completamente asciutta dato che il passo era buono ieri, quindi c'è solo il tempo di ritrovare la confidenza e spingere". Leclerc dà fiducia alla Ferrari ma ammette: "Non credo che abbiamo il passo gara della Red Bull ma ci proveremo se avremo la possibilità" conclude Leclerc che non attribuisce alcuna colpa al team per la penalità di tre punti alla Sprint: "Guarderemo con tutti cosa si può far meglio dato che non l'abbiamo gestita nel migliore dei modi".