video suggerito

Leclerc davanti a Verstappen e Hamilton nelle FP3 a Monaco: la Ferrari vuole stupire tutti a Montecarlo Leclerc davanti a Verstappen e Hamilton tutti nelle prove libere 3 a Monaco: risultati e classifica delle FP3 del GP di Montecarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

123 CONDIVISIONI condividi chiudi

Leclerc davanti a Verstappen nelle prove libere 3 a Monaco. Il pilota monegasco della Ferrari dimostra di essere in un momento positivo e riesce a fare il miglior tempo (1:11.369) anche nell'ultima sessione di libere prima delle qualifiche. Alle sue spalle il campione del mondo in carica, che ha piazzato la zampata a cinque minuti dalla fine e ha fatto capire le sue intenzioni anche per questo weekend. Terzo posto per Hamilton, che riesce a tenere un buon passo dopo le cose positive mostrare il primo giorno di libere.

Alle spalle del pilota della Mercedes c'è Oscar Piastri, che ha fatto molto bene per tutta la sessione. Quinto tempo per Sergio Perez, che precede Russel, Norris, Tsunoda e Alonso. Daniel Ricciardo chiude 18°. Carlos Sainz chiude settimo: era partito in sordina nella giornata di venerdì ma oggi ha sfoderato tempi interessanti nella fascia centrale della sessione.

Leclerc cerca la terza pole a Montecarlo

Charles Leclerc ha conquistato la pole position nel 2021 e nel 2022 a Monaco, ma in gara le cose sono andate diversamente e non è riuscito salire mai sul podio.

Leggi anche Hamilton risorge nelle libere 1 del GP Monaco della F1: sessione agrodolce per Leclerc e la Ferrari

Il pilota della Ferrari precede di 197 millesimi Verstappen, che continua a lamentarsi del traffico in pista ma è più vicino rispetto alla giornata di venerdì: questo fa capire come la Red Bull sia andata su di motore e sta cercando il modo di piazzare il colpo finale nel Q3.

Risultati e classifica delle FP3 del GP Monaco della F1 2024 a Montecarlo

1 Charles LECLERC Ferrari1:11.369 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.197 2

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.341 5

4 Oscar PIASTRI McLaren+0.532 6

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.554 4

6 George RUSSELL Mercedes+0.599 4

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.610 5

8 Lando NORRIS McLaren+0.619 6

9 Yuki TSUNODA RB+0.622 3

10 Fernando ALONSO Aston Martin+0.718 5

11 Pierre GASLY Alpine+0.775 2

12 Alexander ALBON Williams+0.811 4

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.823 3

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.847 3

15 Lance STROLL Aston Martin+0.962 4

16 Esteban OCON Alpine+1.103 3

17 Logan SARGEANT Williams+1.334 3

18 Daniel RICCIARDO RB+1.460 4

19 Guanyu ZHOU Kick Sauber+2.461 3

20 Valtteri BOTTAS Kick Sauber- – 1