Le strane porte girevoli della MotoGP a Valencia: nella notte nove piloti hanno cambiato squadra Situazione molto particolare quella creatasi nel paddock della MotoGP di stanza sul circuito di Valencia: la notte dopo l’ultima gara del Mondiale 2022 ben 9 piloti hanno dovuto traslocare di box e cambiare squadra per il test 2023 che si tiene sullo stesso tracciato spagnolo.

A cura di Michele Mazzeo

L'ultima gara di Valencia che ha consegnato il titolo iridato all'italiano Pecco Bagnaia ha chiuso il Mondiale della MotoGP 2022. Dopo la corsa i piloti e le squadre della classe regina del Motomondiale sono rimasti sul circuito Ricardo Tormo dove saranno di stanza fino a martedì. Prima di andare in vacanza infatti tutti i protagonisti della top-class saranno impegnati in un test sul tracciato spagnolo in vista della prossima stagione.

Nulla di strano dunque, se non fosse che in questo test i team si presenteranno con le nuove line-up con cui disputeranno il campionato 2023 e che ben nove piloti arrivati lo scorso giovedì a Valencia con i colori di una compagine andranno via con quelli di una diversa. A partire da Enea Bastianini che domenica ha corso con il Team Gresini già lunedì vestiva infatti i colori della squadra ufficiale della Ducati e ha preso possesso del nuovo box di fianco a quello del neocampione del mondo Pecco Bagnaia.

Oltre al rookie Augusto Fernandez, fresco vincitore del titolo in Moto2 che si è guadagnato una sella nel team GasGas nella MotoGP 2023, lo stesso è stato per Alex Marquez (LCR per la gara, Team Gresini per i test), Jack Miller (da Ducati a KTM), Joan Mir (da Suzuki a Honda), Pol Espargaro (da Honda a Gas Gas), Miguel Oliveira (da KTM a RNF), Raul Fernandez (da Tech3 a RNF) e anche per il vincitore del GP della Comunità Valenciana Alex Rins che la domenica sera ha smesso i panni di pilota Suzuki (che farà il test di martedì ma non prenderà parte al prossimo Mondiale della MotoGP) per vestire quelli del team LCR.

Leggi anche Perché Bagnaia si chiama Pecco: da dove nasce il soprannome del pilota della MotoGP

La cosa più curiosa è che nella notte tra la domenica e il lunedì, ognuno di essi ha dovuto svuotare il vecchio "ufficio" (i container brandizzati con il nome del team nel quale i piloti trascorrono parte delle giornate durante i weekend di gara) per poi il giorno successivo andare a prendere possesso di quello nuovo che fino a qualche ora prima era occupato da un collega per riporre tutti i propri oggetti personali. Un curioso e anomalo trasloco a catena quindi quello andato in scena sul circuito Ricardo Tormo di Valencia tra il giorno dell'ultima gara della stagione 2022 e quello del primo test in vista del Mondiale 2023.