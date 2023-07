Laurent Mekies non sarà più al muretto Ferrari in Formula 1: c’è un nuovo direttore sportivo Laurent Mekies dal 2024 sarà il team principal dell’Alpha Tauri. Il francese lascia la Ferrari con effetto immediato e non sarà al muretto box in occasione del Gp del Belgio.

A cura di Alessio Morra

L'addio di Laurent Mekies alla Ferrari era stato già annunciato. Lo scorso aprile, nei giorni che hanno preceduto il Gp di Baku, il francese aveva fatto sapere che sarebbe diventato nel 2024 il team principal dell'Alpha Tauri. Ma nonostante ciò ha continuato a essere al muretto box del team di Maranello. Ma dal Gp del Belgio Mekies non ci sarà. Si chiude ufficialmente l'avventura del dirigente francese che sarà sostituito da Diego Ioverno, che diventa così il nuovo Direttore Sportivo della Ferrari.

In Ferrari ci è arrivato nel 2018, dal 2020 gli appassionati hanno imparato a conoscerlo bene, perché di fatto era il vice di Mattia Binotto che quando decideva di non seguire ai Gp le squadre demandava tutto a Mekies, che era il più alto in grado al muretto box e che aveva il compito di parlare con la stampa e spiegare le scelte del team. Con l'arrivo di Vasseur tecnicamente è cambiato poco per il francese, che però tre mesi fa ha trovato un accordo con l'Alpha Tauri, che dopo quasi vent'anni nella prossima stagione sostituirà Franz Tost.

Mekies diventerà così team principal di una scuderia che ha un rapporto diretto con la Red Bull, tanto che nel mondo britannico si parla anche di lui un giorno come futuro successore di Chris Horner. Ma nonostante ciò, anche in modo assai sorprendente, la Ferrari ha deciso di confermare al muretto il dirigente transalpino per le gare di Baku, Miami, Monte Carlo, Barcellona, Montreal, Spielberg, Silverstone e dell'Ungheria, che rimarrà la sua ultima.

Con un tweet la Ferrari infatti ha annunciato la separazione ufficiale da Mekies, che lascia con tutti i crismi nella settimana di Spa, che storicamente è una delle gare più attese di tutta la stagione. Si chiude così una esperienza professionale molto importante per Mekies, che ora dovrà effettuare il cosiddetto gardening, che letteralmente significa giardinaggio. Ma che per la Formula 1 vale un termine specifico. Praticamente nei prossimi sei mesi Mekies non potrà lavorare con l'Alpha Tauri. Quindi a conti fatti sarà nuovamente in pista a fine gennaio.

Questo il comunicato della Ferrari: "Questo fine settimana si conclude l’esperienza nella Scuderia Ferrari di Laurent Mekies. Il Racing Director, che non è presente in Belgio, lascia il Cavallino dopo quattro stagioni e mezza impreziosite da sette vittorie. A lui va il grazie di tutta la squadra per il grande lavoro svolto in questi anni. A partire dal Gran Premio del Belgio parte delle mansioni di Laurent al muretto viene assunta da Diego Ioverno, al quale va il ruolo di Sporting Director e acquisisce tutte le deleghe sportive così come il compito di tenere i rapporti sportivi con la FIA. Ioverno, un veterano della Scuderia avendo iniziato a lavorare a Maranello 23 anni fa, riporterà direttamente al Team Principal, Fred Vasseur, al pari dei suoi colleghi al muretto Matteo Togninalli, Head of Track Engineering, e Ravin Jain, Race Strategist“.