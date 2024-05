video suggerito

Lando Norris sottoposto alla macchina della verità, deve dire tutto: “Ho molte fidanzate” Il pilota della McLaren ha risposto a una serie di domande e la macchina della verità ha giudicato la sua sincerità. Norris ha parlato anche di Hamilton e Valentino Rossi, ma soprattutto della sua situazione sentimentale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Lando Norris ha appena vinto il primo Gran Premio della sua carriera in Formula 1, a Miami. Il pilota inglese, che aveva già milioni di tifosi sparsi in tutto il mondo, ha avuto ulteriore popolarità e Sky Sports UK in seguito al successo ha mandato in onda un video di qualche tempo fa, in cui si vede l'alfiere della McLaren rispondere alle domande della macchina della verità e in quelle ha parlato anche della sua vita sentimentale.

La macchina della verità e la vita sentimentale di Lando Norris

Quando si usa la macchina della verità bisogna stabilire una linea base, a Norris subito vengono effettuate domande semplici. Gli viene chiesto se davvero si chiama così e se risiede nel Principato di Monaco. Le risposte sono affermative. Si passa poi a una serie di domande relative al motorsport e poi alla sua vita sentimentale. A Norris viene chiesto se è attualmente fidanzato.

La risposta è no. La macchina conferma che dice la verità, ed è una sorpresa visto che in tanti pensavano che fosse legato alla portoghese Margarida Corceiro, con la quale è stato immortalato tempo fa e con la quale è stato visto al torneo di tennis di Monte Carlo. Forse era solo un flirt.

L'intervistatore continua e gli chiede: "Hai molte fidanzate?", usando il termine ‘girlfriend'. Norris sorride e dice sì. La macchina della verità stavolta non suona. E chi gli pone le domande chiosa dicendo beh: "E questi sono i piloti di Formula 1", sorridendo.

Norris pensa che Hamilton sia ancora più forte di lui

Interessanti anche le risposte alle serie di domande relative al motorsport. L'inglese conferma la sua passione giovanile, il suo tifo viscerale per Valentino Rossi e parla anche di Formula 1. Norris mente quanto dice di sentirsi il miglior pilota britannico in griglia. La macchina lo smentisce, alla domanda successiva invece dichiara che Lewis Hamilton è ancora più forte di lui. E stavolta c'è la conferma. Poi dice pure che vincerà un giorno il Mondiale con la McLaren, e la macchina non suona. Lando ci crede, un giorno magari per davvero sarà campione del mondo con una vettura inglese.

