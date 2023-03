La sorprendente presentazione della VR46 per la MotoGP 2023: ruolo inedito per Valentino Rossi Il team VR46 ha scelto un modo sorprendente per presentare moto e piloti per la MotoGP 2023: un vero e proprio film che ha visto anche la presenza del patron Valentino Rossi con un ruolo del tutto inedito.

A cura di Michele Mazzeo

Il team Mooney VR46 ha presentato i piloti e le nuove moto in vista del Mondiale della MotoGP 2023 che comincerà nel weekend del 26 marzo con il GP del Portogallo a Portimao e si concluderà il 26 novembre con il classico appuntamento di Valencia.

Dopo il debutto assoluto della passata stagione, quella che inizierà a breve per la squadra della leggenda del Motomondiale Valentino Rossi sarà il secondo anno nella massima categoria del motociclismo. E, per onorare ciò e sorprendere tutti, ha scelto un modo non canonico per la presentazione di moto e team per il 2023.

Non un classico evento live bensì un sorprendente video diffuso sui propri canali social e in anteprima sul canale YouTube della MotoGP che sembra un vero e proprio film (o meglio un cortometraggio). Un video emozionante che, oltre alle Ducati con le nuove livree e ai due alfieri Marco Bezzecchi e Luca Marini, ha visto protagonista anche il nove volte campione del mondo apparso in un ruolo per lui inedito.

Il Dottore si è infatti divertito a fare il regista di questo video. È lui a dare infatti il tradizionale "Motore, azione!" per dare il via alle riprese e, dopo qualche altra divertente comparsata, è sempre lui a decretare la riuscita del lavoro fatto dai due piloti del suo team nelle vesti di attori improvvisati.

Dopo questo simpatico cameo, Valentino Rossi ha lasciato la scena a Marco Bezzecchi e Luca Marini che hanno mostrato nel dettaglio la nuova livrea delle moto con cui correranno nella MotoGP 2023 (caratterizzata dalle ormai consuete strisce arancioni e gialle su sfondo nero) e hanno poi dichiarato i propri obiettivi per la nuova stagione ormai alle porte e che, almeno secondo quanto fatto vedere nei test di Sepang del mese scorso (nei quali il fratello del campionissimo di Tavullia è stato il più veloce), arrivano al via di questo campionato della classe regina del Motomondiale con grandi ambizioni.