La Rolls-Royce parcheggiata da 9 anni nello stesso posto che nessuno può toccare a causa di una truffa Gautam Kundu all'inizio degli anni '10 era diventato un uomo ricchissimo, ma nel 2015 è stato arrestato e molti dei suoi beni sono stati sequestrati. Tra questi anche una Rolls Royce Phantom VII che dal momento del suo arresto è rimasta parcheggiata nello stesso posto e cioè nel cortile di un albergo.

A cura di Alessio Morra

C'è un Rolls Royce Phantom VII nel cortile di un albergo in India e non si può spostare, è esattamente nello stesso posto, ferma, dal 2015. Sembra una storia inventata di sana pianta, ma è così, è dietro di sé questa storia ne ha una ancora molto più grande. Una storia che ha la firma di Gautam Kundu, uno dei più grandi truffatori indiani, che è dietro le sbarre da nove anni dopo aver frodato 20 milioni di euro.

Gautam Kundu in pochi anni è diventato ricchissimo

Gautam Kundu in pochi anni è diventato uno degli uomini più ricchi dell'India. Ma ricco per davvero, la sua fortuna creata in modo rapido con altrettanta velocità si è distrutta. Quando nel 2015 venne arrestato Kundu possedeva 23 alberghi, più di 150 auto, più di 1000 acri di terreni, 7 canali televisivi, una catena di negozi di gioielli, una casa di produzione cinematografica con cui ha realizzato diversi film con i divi di Bollywood, diverse ville lussuose e molti altri immobili.

Kundu viene arrestato nel 2015

Una sfilza di denaro guadagnato attraverso la truffa della Rose Valley, con la quale ha incamerato oltre 20 milioni di euro e ha mandato sul lastrico decine di migliaia di persone, o meglio di piccoli investitori. Il denaro lo aveva accumulato in particolare grazie a piccoli investimenti nelle aree rurali in diversi stati (federali) dell'India. Il metodo Ponzi in India, poi qualcosa è andato storto e il castello di carta è crollato.

Gautam Kundu era il proprietario, presidente e promotore del gruppo Rose Valley. Nel marzo del 2015 è stato arrestato, uscito dalla galera (con la moglie nel 2022), non è riuscito a riprendersi i suoi beni. Tra questi c'è anche la Rolls Royce Phantom VII, che Kundu scelse come simbolo del proprio successo e che utilizzava nella vita di tutti i giorni.

La Rolls Royce è parcheggiata da 9 anni nel cortile di un albergo

La vettura che acquistò nel 2012 al momento dell'arresto era parcheggiata nel cortile di un albergo e da quel momento è rimasta sempre nello stesso medesimo posto, perché non si può spostare per motivi giudiziari. Il motivo? Semplice capirlo. Perché la Rolls fa parte dei beni posti sotto sequestro dalle autorità. Un account Instagram ha reso nota la vicenda e da quel momento in poi la vicenda è diventata di dominio pubblico, con tesi anche notevolmente complottistiche. Di certezze ce ne una. Nonostante gli anni passati lì, ferma alle intemperie, la Rolls Royce ha retto bene.

Le caratteristiche della Rolls Royce Phantom VII

La berlina nera è sempre sotto il portico dell'hotel, la polvere si è accumulata, ma in realtà non sembra ci siano grossi problemi per la Rolls Royce Phantom VII, alimentata da un motore a benzina V12 da 6,75 litri che generava 460 CV e 720 Nm di coppia massima ed è abbinato a un cambio automatico a sei marce con la potenza che viene inviata alle ruote posteriori. La Phantom VII è stato il primo modello prodotto dalla casa britannica dopo l'acquisizione della BMW, e che quindi è dotato di un V12 prodotto in Germania e di un telaio in alluminio, con un design classico e moderno e con tanti accessori lussuosi a bordo.