La Red Bull vieta a Verstappen di correre al Nurburgring, al suo posto Tsunoda: non si fidano di Max La Red Bull ha annunciato i piloti che prenderanno parte all’evento organizzato sul leggendario circuito Nordschleife del Nurburgring e a sorpresa non c’è l’attuale leader del Mondiale di Formula 1 2023 Max Verstappen che si è visto respingere la richiesta di partecipazione da Helmut Marko che non si è fidato della sua capacità di autocontrollarsi su un tracciato così pericoloso. Al posto dell’olandese con Ricciardo e Sebastian Vettel ci sarà l’alfiere dell’AlphaTauri Yuki Tsunoda.

A cura di Michele Mazzeo

Il Mondiale di Formula 1 2023 vede la Red Bull, capace di vincere tutte le prime 8 gare della stagione, come assoluta dominatrice. La scuderia austriaca trascinata da un Max Verstappen fin qui di una superiorità imbarazzante rispetto ai rivali arriva dunque alla gara di casa, sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg, con l'intenzione di proseguire il suo percorso netto in questo campionato e far sì che la previsione fatta da George Russell ad inizio anno ("Può vincere tutte le gare in calendario") rimanga ancora possibile.

Alla vigilia del GP d'Austria arriva però una notizia che appare sorprendente, soprattutto alla luce dell'enorme vantaggio sui più immediati inseguitori dell'olandese nella classifica piloti e del team con sede a Milton Keynes in quella riservata ai Costruttori. La Red Bull ha infatti annunciato i piloti che prenderanno parte alla "Red Bull Formula Nurburgring", l'evento speciale organizzato dalla squadra austriaca sul leggendario anello nord del circuito tedesco che si terrà il prossimo 9 settembre.

A guidare vetture di F1, Nascar e da drift sulla mitica Nordschleife in quell'occasione ci saranno infatti l'attuale terzo pilota Daniel Ricciardo (che, come rivelato da Helmut Marko, potrebbe anche soffiare il posto a Sergio Perez qualora il messicano non migliorasse il proprio rendimento nelle prossime gare), il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel che tornerà dunque a guidare una monoposto da Formula 1 (la RB7 con cui ha dominato il Mondiale 2011) dopo il ritiro dal Circus avvenuto al termine della passata stagione e il pilota del team satellite AlphaTauri Yuki Tsunoda che girerà sul più celebre dei circuiti del complesso del Nurburgring con una Honda NSX GT3 Evo.

Leggi anche La nuova Ferrari si nasconde nelle FP1 del GP di Spagna: Verstappen e Red Bull subito dominanti

A sorpresa dunque non sarà presente il due volte iridato e attuale leader del Mondiale di Formula 1 2023 Max Verstappen che aveva espresso la volontà di partecipare all'evento per mettersi alla prova su quello che è considerato uno dei circuiti più pericolosi al mondo. A rivelare il motivo di questa assenza è stato lo stesso pilota olandese che ha svelato che è stata la Red Bull, nella persona del superconsigliere Helmut Marko, a vietargli la partecipazione. "Volevo farlo, ma Helmut non me l'ha permesso. Ho sentito che stavano organizzando questa cosa, e Helmut era seduto al tavolo quando è venuta fuori, e mi ha subito detto: ‘No, no, no, tu non lo farai!‘" ha difatti rivelato il 25enne di Hasselt.

Lo stesso pilota olandese ha svelato poi anche il perché di questo divieto di correre sul Nordschleife del Nurburgring imposto dalla Red Bull: "Era certo che avrei cercato di spingere al limite e quindi rischiato tanto data la pericolosità del tracciato" ha difatti aggiunto Max Verstappen lasciando intendere che la scuderia austriaca non si è fidata della sua capacità di controllarsi alla guida di un bolide su un tracciato leggendario come quello tedesco. E, dall'ironica chiosa dell'attuale leader del Mondiale di Formula 1 2023, si evince che le preoccupazioni di Helmut Marko non sono poi così infondate: "Avrei provato sicuramente a spingere al limite" ha difatti chiosato l'olandese ufficializzando che, almeno per quest'anno, non correrà sul tanto mitico quanto pericoloso anello nord del Nurburgring.