La reazione di Sainz nel Team Radio dopo la prima fila in qualifica al Gp d’Australia: “Me lo sarei preso” Il pilota spagnolo della Ferrari è accanto a Verstappen nella griglia di partenza del GP d’Australia. Un risultato incredibile per le sue condizioni fisiche dopo l’operazione d’appendicite: “Spero solo che il mio fisico regga per tutta la gara”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

In prima fila, accanto a Max Verstappen. Il giro più veloce in Q3 è bastato a Carlos Sainz per fare meglio del collega di scuderia, Charles Leclerc, e piazzarsi là davanti nella griglia del Gran Premio d'Australia. E pensare che ha corso ancora dolorante per l'operazione d'appendicite subita alla vigilia della tappa del Mondiale in Arabia Saudita, quando al suo posto venne chiamato in fretta e furia il giovanissimo Oliver Bearman.

Durante le sessioni di libere lo spagnolo non ha nascosto il disagio provato in pista e le difficoltà fisiche che, dopo l'exploit in qualifica, lo hanno portato ad ammettere: "Spero solo che il mio fisico regga per tutta la gara". E proprio per questo è stato ancora più impressionante l'essere riuscito a spingere la sua SF-24 accanto al campione del mondo.

Perfino lo spagnolo stenta a crederci, tanto da esclamare nel Team Radio tutta la meraviglia per un risultato impensabile alla luce delle sue condizioni. "Se mi avessero detto due settimane fa che partivo secondo in Australia me lo sarei preso", ha ammesso con ironia a corredo del rande risultato ottenuto. Lui, che ha faticato a uscire dall'abitacolo della vettura e ha avuto bisogno di essere accompagnato con un gol kart per le interviste, ha spazzato via tutti i cattivi pensieri: "Sono state due settimane complicate", ha mormorato ripensando alle emozioni contrastanti vissute.

La prima fila in Australia è uno squarcio di luce per Sainz: "Sono molto felice perché arrivando in Australia non ero nemmeno sicuro di farcela. Siamo riusciti a migliorare in ogni sessione riuscendo ad arrivare nel migliore dei modi alle qualifiche. Ho provato di tutto per ottenere la pole nell'ultimo giro, ma è impossibile essere delusi". A Melbourne lo attendono 58 giri e l'iberico sa benissimo a cosa andrà incontro: "So che sarà veramente difficile ma credo di potercela fare".

Il passo gara mostrato dalla Ferrari è incoraggiante: durante le libere è stato al livello (se non anche superiore) della Red Bull, che ha invece ha manifestato problemi di aderenza. L'anno scorso, proprio su questo circuito, tanto la Rossa quanto Sainz vissero una delle peggiore esperienze del precedente Mondiale: lo spagnolo finì addirittura dodicesimo. "Le motivazioni sono grandi anche per com'è andata la qualifica. Finché non avrò dolore – ha aggiunto il ferrarista con un velo di ottimismo – lotterò per ottenere un buon risultato nella gara".

