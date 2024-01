La polizia turca ora gira con le Ferrari dei narcos: l’incredibile parco auto da 3,5 milioni di euro La polizia stradale della Turchia ha presentato il nuovo esclusivo parco auto composto da 23 esclusive e costose supercar comprese Ferrari, Bentley e Porsche: erano le auto dei narcotrafficanti che inondavano di droga l’Australia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Vedere una supercar in dotazione alle forze dell'ordine non è un evento rarissimo, ma vedere un'intera flotta di gazzelle della polizia composta da auto sportive di lusso di certo fa molta più impressione. E quella appena presentata dal Ministro degli Interni della Turchia, Ali Yerlikaya, e già in dotazione della polizia stradale del suo paese è da strabuzzare gli occhi.

Gli agenti turchi hanno ora a propria disposizione un parco auto che comprende esclusive supercar extralusso come la Bentley Continental GT (che ha un prezzo base che parte da 240 mila euro), la Porsche Taycan Turbo S (da circa 200mila euro), la Ferrari 458 Italia (che vale oltre 200mila euro), l'Audi RS6 e la Volkswagen Golf R, nonché SUV potentissimi come il Range Rover Sport e il Mercedes GLS. Un garage di bolidi da far invidia anche ai ricchi collezionisti che vale complessivamente quasi 3 milioni e mezzo di euro.

Inevitabile chiedersi a questo punto come abbia fatto la polizia turca a permettersi un parco vetture così esclusivo e così costoso? La risposta sta nel fatto che quelle supercar sono state sequestrate alla criminalità organizzata e convertite in auto della polizia. A svelarlo è stato lo stesso Ministro degli Interni turco con un post su X: "A seguito delle operazioni di successo condotte dal nostro Dipartimento di Polizia di Istanbul contro le organizzazioni della criminalità organizzata, sono stati sequestrati 23 veicoli. A seguito della decisione del tribunale, questi veicoli sono stati consegnati alla nostra polizia" ha infatti rivelato Ali Yerlikaya.

In realtà, secondo quanto emerge dalle indiscrezioni raccolte da diverse testate locali, le supercar che compongono l'intero parco auto di lusso della polizia turca sarebbero state sequestrate ad un'unica organizzazione criminale, cioè quella facente capo al noto narcotrafficante australiano di origine turca Hakan Ayik arrestato recentemente in Turchia insieme ad altre 36 persone tutte facente parti del Comanchero Motorcycle Club, la banda di motociclisti fuorilegge che controlla il traffico di droga in Australia e nel Sud-est asiatico.