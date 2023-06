La pilota indicata da Bobbi e Valsecchi con battute volgari: “Mandatemi in diretta con loro” La pilota Christine Christine Giampaoli Zonca oggetto delle battute a sfondo sessuale fatte in diretta TV da Davide Valsecchi e Matteo Bobbi nel post gara del GP di Spagna della Formula 1 smorza le polemiche e lancia un ironico appello a Sky per mettere fine alla questione.

A cura di Michele Mazzeo

Le polemiche riguardo al siparietto di cattivo gusto andato in scena in diretta su Sky al termine del GP di Spagna della Formula 1 2023 che ha visto protagonisti gli opinionisti Davide Valsecchi e Matteo Bobbi sembrano ormai essersi sopite dopo che i due hanno chiesto pubblicamente scusa per i doppi sensi a sfondo sessuali fatti su una ragazza finita casualmente nell'inquadratura e dopo il provvedimento interno (di cui Fanpage.it ha avuto conferme) preso dall'emittente satellitare che ha deciso di sospendere i due ex piloti per il prossimo Gran Premio di F1, il GP del Canada, durante il quale dunque non andranno in onda come accade invece di consueto in tutti gli altri weekend di gara del Circus.

Un provvedimento, quello preso da Sky, che ha inevitabilmente diviso l'opinione pubblica. Da un lato chi pensa che sia giusto, dall'altro chi crede invece chi sia esagerato. Tra questi ultimi rientra anche la ragazza che è stata inconsapevolmente oggetto dello scambio di battute volgari in diretta TV tra Valsecchi e Bobbi. La pilota di rally Christine Giampaoli Zonca (attualmente impegnata nel campionato Extreme E) in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha infatti detto la sua riguardo alla vicenda che l'ha vista protagonista a sua insaputa mentre nel post-gara del GP di Spagna stava chiacchierando con un'altra ragazza nel paddock del circuito del Montmelò e casualmente è finita nell'inquadratura della telecamera di Sky durante il collegamento con Valsecchi e Federica Masolin.

La 29enne italiana naturalizzata spagnola, che già prima di questo episodio conosceva personalmente sia Davide Vasecchi che Matteo Bobbi, ha gettato acqua sul fuoco spiegando che le battute fatte su di lei dai due opinionisti Sky non l'hanno minimamente offesa: "Non mi sono sentita offesa, era solo uno scherzo. Me ne sono accorta perché tutti hanno cominciato a scrivermi. Sono stati anche educati, non è che abbiano detto chissà che cosa – ha infatti detto Christine Giampaoli Zonca al Corriere –. All’inizio quando è scoppiato il caso sui social ed è venuto fuori che erano stati sospesi ho pensato a uno scherzo. Poi invece ho scoperto che era vero, e mi è dispiaciuto. Sono due bravi commentatori, mi è sembrato tutto così esagerato. Li conosco e gli ho scritto subito" ha quindi aggiunto la pilota italo-spagnola riguardo al provvedimento preso da Sky nei confronti dei due commentatori della Formula 1.

Leggi anche GP Imola di Formula 1 a rischio per allerta meteo in Emilia-Romagna: la gara può essere cancellata

La stessa Christine Gz (questo il nome con cui è famosa nel mondo del motorsport) ha poi chiuso la questione scherzando sull'accaduto e rivolgendo un ironico appello all'emittente satellitare che ha sospeso i due ex piloti per il prossimo gran premio: "Facciamo così: alla prossima gara di F1 mandatemi in video insieme a Bobbi e Valsecchi, così magari stavolta sarò io a fargli un paio di battute a quei due" ha difatti chiosato la pilota proponendosi per uno scambio di battute in diretta TV con i due opinionisti che avevano fatto battute a sfondo sessuale sul suo conto in diretta TV al termine del GP di Spagna della Formula 1 2023.