La penalità a Verstappen regala a Sainz la pole del GP del Belgio: Leclerc parte 16° Carlos Sainz partirà in pole nella griglia di partenza del GP del Belgio della Formula 1 2022 stravolta dai tanti piloti che dovranno scontare una penalità compreso Verstappen che nelle qualifiche aveva fatto segnare il miglior tempo.

A cura di Michele Mazzeo

Il pilota della Ferrari Carlos Sainz partirà dalla pole position nella griglia di partenza del GP del Belgio della Formula 1 2022 pur non essendo stato il più veloce nelle qualifiche del sabato. Lo spagnolo che ha stampato la seconda prestazione cronometrica nel Q3 ha infatti usufruito della penalità comminata a Max Verstappen (che, come l'altro ferrarista Leclerc, partirà dal fondo per aver smarcato una nuova power unit oltre le tre concesse dal regolamento).

Al suo fianco partirà Sergio Perez, autore del terzo tempo delle qualifiche. Leclerc che, dopo aver aiutato il compagno di squadra fornendogli una preziosa scia, ha concluso in quarta posizione nel Q3 partirà invece 16° proprio di fianco al leader del Mondiale e sarà chiamato ad una gara di rimonta sul tracciato belga iniziando fin da subito ad incrociare le proprie ruote conquelle della Red Bull dell'olandese.

La griglia di partenza del GP del Belgio vede poi una seconda fila da ben nove titoli Mondiali: dalla terza casella scatterà infatti il due volte campione del mondo Fernando Alonso mentre al suo fianco ci sarà il sette volte iridato Lewis Hamilton con la prima delle Mercedes.

La griglia di partenza del GP del Belgio della Formula 1 2022

1ª fila: 1. Sainz (Ferrari); 2. Perez (Red Bull)

2ª fila: 3. Alonso (Alpine); 4. Hamilton (Mercedes)

3ª fila: 5. Russell (Mercedes); 6. Albon (Williams)

4ª fila: 7. Ricciardo (McLaren); 8. Gasly (AlphaTauri)

5ª fila: 9. Stroll (Aston Martin); 10. Vettel (Aston Martin)

6ª fila: 11. Latifi (Williams); 12. Magnussen (Haas)

7ª fila: 13. Tsunoda (AlphaTauri); 14. Bottas (Alfa Romeo)**

8ª fila: 15. Verstappen (Red Bull)*; 16. Leclerc (Ferrari)*

9ª fila: 17. Ocon (Alpine)*; 18. Norris (McLaren)*

10ª fila: 19. Zhou (Alfa Romeo)*; 20. Schumacher (Haas)*

*in fondo alla griglia per aver accumulato più di 15 posizoni di penalità per la sostituzione di nuove componenti nella power unit

** penalizzato per aver montato nuove componenti sulla sua Alfa Romeo non superando però le 15 posizioni totali