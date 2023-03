La maledizione del primo Gp di Formula 1: chi lo vince non diventa campione del mondo Negli ultimi sei anni chi ha vinto la gara d’esordio del Mondiale di Formula 1 non è mai riuscito a vincere poi il campionato. Questa ‘maledizione’ si è abbattuta su Hamilton e sui piloti Ferrari Vettel e Leclerc.

Domenica 5 marzo prende il via il Mondiale di Formula 1. Si parte in Bahrain, i semafori si spegneranno alle ore 16. Verstappen è il favorito, Leclerc è pronto a fare il bis dopo il successo dell'anno scorso. Sainz e Perez cercano il colpaccio. Altri veri pretendenti non ce ne sono, anche se le Mercedes e Alonso una residua speranza se la concedono. Ma chi taglierà per primo il traguardo a Sakhir festeggerà ma dovrà stare anche molto attento. Perché nelle ultime stagioni chi ha vinto la prima gara del Campionato non è mai riuscito a conquistare il Mondiale di Formula 1.

C'è stato un lungo periodo, negli anni '90, che chi vinceva il primo Gp stagionale più o meno in carrozza conquistava il titolo Mondiale: è successo a Senna, Prost, Schumacher, Hakkinen, Mansell. Ed è stato così, non con una percentuale del cento percento, anche negli anni Duemila. Poi man mano questa statistica ha iniziato a essere meno ‘pesante'. Sono capitati anni in cui è successo chi il vincitore della gara d'esordio ha vinto il titolo e altre no.

Ma ora vincere il primo Gp del campionato (quasi) non conviene più. Perché l'ultimo pilota a vincere il primo appuntamento del campionato e il titolo di Formula 1 è stato addirittura Nico Rosberg, era il 2016. Ciò significa che nelle ultime sei stagioni chi ha tagliato per il primo traguardo nel battesimo del campionato, non è riuscito a festeggiare al termine della stagione.

La Ferrari si è illusa spesso. L'alba rossa i tifosi l'hanno vissuta nel 2017 e nel 2018. Quando a Melbourne Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio d'Australia. Sembrava l'inizio di una cavalcata meravigliosa. È stato l'inizio di un bel duello con Lewis Hamilton, che poi ha prevalso con la Mercedes.

Anche Valtteri Bottas per due volte è stato il vincitore del primo appuntamento stagionale. Nel 2019 trionfò a sorpresa a Melbourne, mentre nel luglio 2020 Bottas si ripeté in Austria, nell'avvio di un campionato stravolto nel calendario dal Covid.

Hamilton per quattro volte di fila ha beneficiato di questa ‘regoletta'. Poi pure lui è stato vittima di questa maledizione sportiva. Lewis trionfò in Bahrain nel 2021, ma poi a fine stagione subì un'amarissima delusione quando è stato Max Verstappen a vincere il titolo, in una gara indimenticabile.

Max da campione duellò in modo meraviglioso con Leclerc nella prima tappa del campionato 2022. Una gara fantastica che si chiuse con un doppio ritiro per le Red Bull. Leclerc trionfò, vinse poche settimane dopo pure a Melbourne, ma poi con addirittura 15 successi Verstappen si è aggiudicato il secondo Mondiale della sua carriera.

Vedremo se il vincitore del Gp del Bahrain 2023 sarà poi anche il campione del mondo. La maledizione prima o dopo verrà certamente sconfitta. Ma intanto chissà se ci penseranno i piloti impegnati nel weekend a Sakhir.