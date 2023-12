La Formula 1 cambia il regolamento per il prossimo Mondiale 2024: quali sono le nuove regole Nell’ultimo Consiglio Mondiale della FIA sono state approvate delle modifiche al regolamento della Formula 1 in vista del prossimo Mondiale 2024: le nuove regole riguardano le monoposto, la sicurezza e la procedura di partenza di Gran Premi.

A cura di Michele Mazzeo

L'ultima riunione del 2023 del Consiglio Mondiale del Motorsport della FIA, tenutasi a Baku, ha ufficializzato alcuni sostanziali modifiche al regolamento sportivo e tecnico della Formula 1 in vista del prossimo Mondiale 2024 che, come è stato confermato anche in quest'occasione, avrà il calendario più lungo di sempre con i suoi 24 GP. Il consesso, che ha visto la partecipazione anche del CEO di Formula One Management Stefano Domenicali e del team principal della Ferrari Frederic Vasseur in rappresentanza delle dieci scuderie che fanno parte della Commission F1, ha difatti approvato l'introduzione di nuove regole che andranno ad incidere sul prossimo campionato.

La prima novità regolamentare riguarda la disposizione nei regolamenti tecnici per l'installazione sulle monoposto di una sistema di raffreddamento da utilizzare in condizioni di caldo estremo. Una nuova regola, figlia di quanto avvenuto nello scorso GP del Qatar nel quale diversi piloti hanno risentito e non poco delle temperature infernali generatesi all'interno dell'abitacolo della propria vettura, introdotta dunque allo scopo di evitare che in futuro si possano verificare gli episodi visti durante e dopo l'ultima gara a Sakhir.

E anche la seconda nuova disposizione regolamentare introdotta dal Consiglio Mondiale riguarda la monoposto. Dal 2024 difatti saranno limitati per numero e dimensioni alcuni componenti metallici presenti nel fondo delle vetture. Anche in questo caso si tratta di una nuova regola dettata dall'esigenza di aumentare la sicurezza in pista dato che le componenti che verranno tolte o ridimensionate sono quelle identificate come un rischio per la sicurezza qualora dovessero staccarsi dall'auto.

Le altre due modifiche al regolamento in vista del Mondiale di Formula 1 2024 approvate dal Consiglio Mondiale riunitosi a Baku riguardano invece la procedura di partenza delle gare. Contrariamente a quanto avvenuto in quest'ultima stagione infatti la procedura che precede l'inizio della corsa non durerà più 50 minuti bensì 40 minuti. Quest'ultimo sarà ora infatti il tempo che passerà da quando sarà aperta per la prima volta la pit-lane per consentire ai piloti di portare le vetture in griglia di partenza e il giro di formazione che da di fatto inizio alla corsa. Novità anche per chi dovrà partire dalla pit-lane dato che d'ora in poi massimo dopo 90 secondi dall'inizio del giro di formazione la propria squadra avrà l'obbligo di far spostare sia il personale che le attrezzature dalla corsia dei box (per esempio non si potrà più vedere i meccanici con i ventilatori per raffreddare i radiatori della monoposto fino a poco prima della partenza).

La FIA ha inoltre annunciato che si sono anche effettuate modifiche "minori" al Regolamento Sportivo, Tecnico ed Finanziario della Power Unit 2026, vale a dire quando vi sarà la nuova rivoluzione regolamentare della Formula 1 con l'introduzione dei nuovi propulsori che saranno per il 50% elettrici e per l'altro 50% endotermici. Nessuna decisione ufficiale invece sembra essere stata ancora presa per il nuovo format delle sei Sprint Race che si disputeranno nel corso del Mondiale 2024 che è ancora in discussione sul tavolo della Commission F1.

