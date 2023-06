La Ferrari vola nelle libere dell’Austria, ma Verstappen è insuperabile: Sainz davanti a Leclerc Max Verstappen ha messo tutti in riga anche nelle Fp1 del Gp d’Austria. Con un ultimo giro stupendo il leader del Mondiale ha scavalcato Sainz, terzo Leclerc. Quarto Hamilton.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen è stato il più veloce delle prove libere 1 del Gran Premio d'Austria. Il pilota della Red Bull ha preceduto Sainz e Leclerc. Quarto Hamilton, poi Perez. Ottavo posto per Fernando Alonso. Alle 16:30 si disputano le Qualifiche. Domani invece c'è la Sprint Race, domenica alle 15 invece il Gp, nono appuntamento della stagione 2023.

Una sessione di libere molto attesa. Sia per gli aggiornamenti della Ferrari sia perché in Austria essendo la pista molto corta il divario è in automatico limitato. La prima mezz'ora è davvero interessante. Tutti in pista e la prima posizione che se la contendo i due della Red Bull – sai quale novità – con Hamilton e Alonso. Ferrari lontana, ma sorniona. Ocon in agguato, così come Stroll.

Poi nella seconda parte la Ferrari scende in pista con convinzione cerca il tempo e lo fa. Sainz meglio di Leclerc. Carlos si mette al comando. In mezzo ai due della Rossa c'è Verstappen, che però nemmeno quando c'è niente in palio accetta un secondo posto e così all'ultimo secondo fa il giro più veloce, rifilando due decimi a mezzo a Sainz e Leclerc, che comunque sono molto più avanti del previsto e hanno la possibilità nel pomeriggio di lottare per la pole e soprattutto per le prime due file.

Hamilton quarto con una Mercedes che viaggia su buoni livelli, quinto Perez, che in questo weekend deve provare a rimettersi nei pressi di Verstappen. Sesto Stroll, settimo Magnussen. Ottavo posto per Alonso. Nella top ten anche Russell e Zhou.

I tempi delle prime libere del GP d'Austria: 1. Verstappen (Red Bull) 1'05″742; ​2. Sainz (Ferrari) 1'05″983; ​3. Leclerc (Ferrari) 1'06″012; ​4. Hamilton (Mercedes) 1'06″251; ​5. Perez (Red Bull) 1'06″262; ​6. Stroll (Aston Martin) 1'06″340; ​7. Magnussen (Haas) 1'06″497; ​8. Alonso (Aston Martin) 1'06″656; 9. Russell (Mercedes) 1'06″696; 10. Zhou (Alfa Romeo) 1'06″780; 11. Albon (Williams) 1'06″794; 12. Piastri (McLaren) 1'06″1'06″809; 13. Hulkenberg (Haas) 1'06″846; 14. Bottas (Alfa Romeo) 1'06″847; 15. Tsunoda (AlphaTauri) 1'06″985; 16. De Vries (AlphaTauri) 1'07″017; 17. Sargeant (Williams) 1'07″018; 18. Ocon (Alpine) 1'07″202; 19. Gasly (Alpine) 1'07″287; 20. Norris (McLaren) 1'07″368.