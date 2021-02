La Ferrari si rinnova, seppur parzialmente. Il 2021 deve essere l'anno in cui la Rossa di Maranello volta pagina e vuole farlo subito. Dopo il sesto posto del Mondiale Costruttori (solo tre i podi conquistati, due da Leclerc e uno da Vettel), la scuderia italiana vuole tornare a competere per le prime posizioni, vuole farlo sempre. Mattia Binotto che è stato giustamente confermato, in Formula 1 i cambiamenti richiedono tempo e non producono risultati immediati, ha deciso di modificare l'organigramma della squadra che diventa più snello. Binotto sarà sempre il Team Principal ma sarà sgravato da alcune responsabilità:"La Ferrari ha realizzato una riorganizzazione tecnica per dare attenzione alle priorità tecniche e di gara, con la definizione di ruoli e responsabilità molto chiari".

Il nuovo organigramma della Ferrari

Mattia Binotto è sempre dunque il Team Principal, mentre Enrico Cardile si occuperà del Telaio, la Power Unit sarà gestita da Enrico Gualiteri, mentre Laurent Mekies, che è stato al muretto in alcune gare si occuperà delle corse. Gianmaria Fulgenzi sarà invece il responsabile della filiera. La notizia è stata annunciata un giorno prima del lancio del team 2021. Il primo passo verso la nuova stagione, a cui faranno seguito la presentazione ufficiale della Ferrari e i test in Bahrain prima del Gp del Bahrain del 28 marzo. Il comunicato della Ferrari: