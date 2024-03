La Ferrari SF90 Stradale distrutta in un incidente costa caro agli assicuratori: risarcimento monstre L’incidente della Ferrari SF90 Stradale di scena in Finlandia è diventato uno più costosi della storia: il risarcimento pagato dall’assicurazione raggiunge una cifra da record. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Quello che recentemente ha visto coinvolta una Ferrari SF90 Stradale è diventato uno degli incidenti più costosi della storia. La cifra del risarcimento danni che ha ricevuto il proprietario è difatti da record con l'assicurazione che ha sborsato oltre mezzo milione di euro per riscattare la rara vettura gravemente danneggiata.

Ciò che è avvenuto in Finlandia infatti non è così consueto: difficilmente chi possiede rare supercar in caso di incidente decide di non riparare la vettura e accettare di cedere la propria auto all'assicurazione. In questo caso però l'imprenditore finlandese che lo scorso novembre, a causa dell'aquaplaning, ha perso il controllo della sua Ferrari SF90 Stradale finendo contro lo spartitraffico ha deciso di rinunciare alla sua sportiva di lusso e accettare la cifra offertagli come rimborso.

Una cifra elevatissima, esattamente 530mila euro, per un'auto acquistata due anni prima per 750mila euro e con la quale erano già stati percorsi 53mila km che, a causa dell'impatto con il guardrail, ha tutta la parte anteriore gravemente danneggiata, presenta danni anche al posteriore e alcune ammaccature sulle fiancate laterali mentre gli interni sono in perfette condizioni. L'incidente è infatti avvenuto a bassa velocità (è stato accertato che il conducente rispettava i limiti di velocità e tutte le norme imposte dal codice della strada) tanto che gli airbag non si sono attivati.

Alla luce di ciò però viene da chiedersi per quale motivo il facoltoso imprenditore finlandese abbia deciso di non riparare la sua preziosa Ferrari SF90 Stradale dotata di un motore ibrido plug-in capace di erogare una potenza complessiva di 100 cv e cederla, dietro lauto risarcimento, all'assicurazione? A fornire la risposta è stato lo stesso ex proprietario della vettura: "Il prezzo dei pezzi di ricambio è insensato. Accettare l'offerta dell'assicurazione era l'unica cosa da fare. Dopo cinque mesi in cui abbiamo valutato le possibilità di ripararla hanno alzato l'offerta a 530mila euro" ha difatti detto l'uomo alla testata scandinava Ilta-Sanomat.

L'uomo ha dunque incassato oltre mezzo milione di euro rinunciando però a possedere una delle preziose supercar della casa di Maranello. Inizialmente aveva pensato di non sostituire la Ferrari SF90 Stradale ceduta all'assicurazione, salvo poi fare marcia indietro e acquistare una McLaren Artura da 250mila euro. E comunque a breve arriverà anche un'altra vettura del Cavallino Rampante: ha ordinato una Ferrari 296 GTS da 320mila euro che ancora non gli è stata consegnata.

I soldi di quello che è passato alla storia come uno degli incidenti più costosi di sempre dunque sono già stati spesi per rimpiazzare il posto nel parco macchine lasciato vacante dalla rinuncia alla Ferrari SF90 Stradale incidentata ceduta all'assicurazione.