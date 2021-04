La Ferrari ha deciso di fare un bel regalo al suo pilota Charles Leclerc alla vigilia del GP di Imola, secondo round del Mondiale 2021 della Formula 1, in programma nel week end del 18 aprile. La scuderia del Cavallino ha fatto recapitare a casa del 23enne una monoposto davvero speciale: la SF90 con cui ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula 1, ossia la vettura con cui ha trionfato sul circuito di Spa-Francorchamps nel GP del Belgio del 2019.

La squadra di Maranello ha voluto dunque omaggiare il suo driver che ha appena cominciato la terza stagione in rosso e su cui ha deciso di puntare anche per il futuro con quella macchina che gli ha permesso di entrare nella ristretta cerchia dei vincitori di un GP di Formula 1. Da oggi la SF90 numero #16 con cui ha tagliato per primo il traguardo a Spa nel GP del Belgio 2019 dedicando la vittoria all'amico Anthoine Hubert tragicamente morto in pista proprio in quel week end sarà nel personale garage del monegasco.

A rendere pubblico il regalo fatto dalla Ferrari è stato lo stesso Charles Leclerc che ha pubblicato nelle stories del suo profilo Instagram la foto dell'arrivo della vettura nascosta sotto il classico velo rosso con il marchio del Cavallino Rampante con su scritto "Qualcosa di speciale è appena arrivato a casa" e poi la foto della SF90 numero #16 del GP del Belgio 2019 parcheggiata dentro il suo garage. Nonostante il graditissimo regalo però Leclerc non ha perso tempo e si subito diretto a Fiorano, nella pista di proprietà della Ferrari, per sostenere una sessione di allenamento con la SF71-H del 2018 in vista del GP dell'Emilia Romagna in programma nel prossimo week end all'Autodromo di Imola.