La Ferrari premia chi fa la spia sul "pezzotto": come fare per ottenere la misteriosa ricompensa La Ferrari ha introdotto un nuovo programma anti-contraffazione che premia chi segnalerà violazioni del marchio del Cavallino Rampante: chi denuncerà prodotti contraffatti riceverà una misteriosa ricompensa.

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari è da sempre una delle aziende più attente in materia di protezione del proprio marchio e della propria immagine: la casa automobilistica italiana dispone difatti regole severissime a tutela del proprio brand che devono essere rispettate non solo da chi lavora per essa o con essa ma anche dai propri clienti (pena l'inserimento nella blacklist come di recente accaduto alla star Justin Bieber).

La stringente politica imposta dal costruttore di Maranello però non sembra essere abbastanza per frenare il proliferare di prodotti contraffatti che sfruttano illegalmente il marchio e il blasone dell'azienda del Cavallino Rampante. Ed è per questo che la Ferrari ha deciso di istituire una nuova misura che coinvolge potenzialmente ogni persona in qualsiasi posto del mondo si trovi.

Già, perché con il nuovo programma "Ferrari Reward Anticontraffazione" offre una ricompensa a chiunque denunci violazioni del marchio della casa di Maranello che poi si rivelino vere. Chi si trova davanti un "pezzotto" che sfrutta il nome o l'immagine dell'azienda emiliana può fare una segnalazione nella sezione "Premio Anticontraffazione" del sito ufficiale della Ferrari fornendo informazioni riguardo al prodotto contraffatto e all'azienda che si è resa protagonista di questa presunta violazione del marchio della storica casa automobilistica (che oggi però non riguarda solo le auto ma diversi settori dall'abbigliamento al merchandising generico).

A quel punto la Ferrari farà una sua indagine approfondita riguardo la presunta violazione e, qualora la segnalazione risultasse idonea, entro un massimo di 60 giorni comunicherà alla persona denunciante le istruzioni da seguire per ricevere una ricompensa. Ricompensa su cui però aleggia del mistero dato che la casa di Maranello non ha svelato in cosa consiste il premio per chi ha effettuato una segnalazione di un prodotto potenzialmente lesivo dei marchi Ferrari venduto in ambito commerciale.

Nel regolamento del nuovo programma "Ferrari Anti-Counterfeiting Reward" si legge infatti che "i partecipanti avranno la possibilità di ricevere un articolo regalo Ferrari", che "la natura e il valore di questo articolo regalo saranno determinati esclusivamente a discrezione di Ferrari" e che "l'articolo regalo sarà disponibile fino ad esaurimento scorte". Di fatto dunque solo chi avrà segnalato un pezzotto poi verificato potrà sapere quale sarà la ricompensa offerta dalla casa di Maranello.