La Ferrari mette in atto il piano B, improvviso ritorno in F1 di Giovinazzi: guiderà la Haas La Haas su richiesta della Ferrari schiererà nelle prove libere di due GP del Mondiale di Formula 1 2022 Antonio Giovinazzi: una mossa del Cavallino per tutelarsi nel caso il pilota dell’Academy di Maranello Mick Schumacher passasse all’Alpine nella prossima stagione.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo aver disputato il suo primo Mondiale di Formula E il pilota italiano Antonio Giovinazzi tornerà a guidare una monoposto di Formula 1 durante un weekend di gara già in questa stagione. Il driver pugliese infatti scenderà in pista con la Haas sia nella prima sessione di prove libere del GP d'Italia a Monza che nelle FP1 del GP degli Stati Uniti ad Austin.

Ad annunciarlo è stato lo stesso team americano che ha svelato anche che questa operazione è stata fatta su precisa richiesta della Ferrari (squadra con cui c'è una stretta partnership tecnica e che può scegliere uno dei due piloti che comporrà la line-up di partenza nella prossima stagione): "La Ferrari voleva dare ad Antonio un po' di tempo per correre su un'auto di Formula 1 attuale in un weekend di gara e siamo stati comprensibilmente felici di aiutare" ha difatti rivelato il team principal Gunther Steiner al momento dell'annuncio.

Il Cavallino dunque vuole dare la possibilità al suo attuale collaudatore e terzo pilota di mettersi alla prova con le nuove monoposte ad effetto suolo in pista durante un Gran Premio, ma anche farsi trovare pronta nel caso Mick Schumacher (l'attuale pilota dell'Academy di Maranello titolare in Haas) sciogliesse il suo legame con la Ferrari per andare a prendere il posto lasciato libero da Alonso in Alpine nella prossima stagione.

La partecipazione di Antonio Giovinazzi nelle FP1 a Monza ed ad Austin infatti non rientra nell'ambito di quelle riservate ai rookie (che hanno disputato meno di due GP di Formula 1 nella loro carriera) previste dal Regolamento Sportivo, come sarebbe invece accaduto qualora a disputarle fosse l'altro tester della Ferrari Robert Shwartzman, pertanto sembra trattarsi piuttosto di una mossa legata all'ingarbugliata situazione di mercato creatasi dopo l'improvviso addio di Fernando Alonso all'Alpine e al caos generatosi dopo il pubblico rifiuto di Oscar Piastri a prendere il suo posto nella squadra francese a partire dalla prossima stagione.

Ad oggi infatti Mick Schumacher, figlio del leggendario Michael e pilota di punta della Ferrari Driver Academy in scadenza con la Haas alla fine del campionato attualmente in corso, non è ancora sicuro di avere un sedile in Formula 1 anche il prossimo anno e, per ammissione dello zio Ralf oltre che per un indizio social, è uno dei principali candidati per far coppia con Ocon in Alpine nel 2023.

Qualora il matrimonio con la scuderia francese (motorizzata Renault) dovesse concretizzarsi, ovviamente si interromperebbe quello in atto con Maranello che dovrebbe scegliere un altro suo pilota da affiancare a Magnussen in Haas. Pilota che, alla luce di questo improvviso annuncio, sembrerebbe essere già stato individuato in Antonio Giovinazzi che, grazie ai tre anni passati in Alfa Romeo e al suo lavoro di tester in Ferrari, potrebbe portare al team americano un bagaglio d'esperienza non indifferente in vista della prossima stagione.