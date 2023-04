La Ferrari infastidita dall’annuncio di AlphaTauri su Mekies prima di Baku: “È stata aggressiva” La Ferrari si è trovata impreparata al momento dell’annuncio del passaggio di Laurent Mekies in AlphaTauri arrivato alla vigilia del GP di Baku della Formula 1 2023. Il team principal Frederic Vasseur non ha nascosto di essere stato infastidito da tempistiche e modi del comunicato diramato dal team satellite della Red Bull.

A cura di Michele Mazzeo

La rivoluzione intrapresa dal nuovo team principal della Ferrari Frederic Vasseur è attualmente in corso ed inevitabilmente rende frizzante l'aria che si respira all'interno della scuderia di Maranello. Nel team del Cavallino che chi arriva (già ingaggiati due ingegneri Red Bull), chi arriverà, chi è andato via (su tutti l'ex responsabile del veicolo David Sanchez) e chi andrà via. Alcuni addii sono pianificati, mentre altri sono figli del momento e delle opportunità che si presentano. E sembra essere quest'ultimo proprio quanto avvenuto alla vigilia del GP dell'Azerbaijan della Formula 1 2023 con l'improvviso annuncio di AlphaTauri che ha ufficializzato l'attuale Racing Director della rossa Laurent Mekies come prossimo team principal cogliendo un po' impreparato il Cavallino.

Lo ha ammesso lo stesso Frederic Vasseur alla vigilia del weekend di gara a Baku: "Non è stata proprio un sorpresa, ma vista la stima e quello che ha fatto per la Ferrari non ho cercato di bloccarlo. Sono offerte pressoché impossibili da rifiutare" ha infatti detto a riguardo il numero uno del muretto della scuderia di Maranello che però ha anche confermato che non si hanno ancora le idee chiare su chi sarà il sostituto del francese ("Potremmo pensare di dividere il ruolo tra due persone" la risposta di Vasseur a chi chiedeva fosse già stato identificato chi andrà a sostituire il partente Mekies).

Il team principal della Ferrari, pur ammettendo che questo sia un momento di rivoluzione all'interno del team del Cavallino ("È un normale momento di assestamento, anche noi ci stiamo muovendo massicciamente sul mercato" ha infatti spiegato), non ha nascosto di essere stato infastidito dalle tempistiche e dai toni utilizzati dall'AlphaTauri per annunciare ufficialmente Laurent Mekies come futuro team principal. L'annuncio è arrivato difatti nel momento in cui ci si stava dirigendo a Baku per il GP dell'Azerbaijan e quindi, la scuderia satellite della Red Bull, non ha dato tempo alla Ferrari di farsi trovare pronta (non sono stati ancora discussi i termini del periodo di "gardening" e dell'addio del transalpino che dunque sarà regolarmente al suo posto nel muretto Ferrari per il weekend azero della F1): "AlphaTauri è stata aggressiva, ora dobbiamo sederci e valutare i modi per l'uscita di Laurent" ha difatti sbottato Frederic Vasseur rivelando dunque di non aver accolto favorevolmente l'annuncio della squadra faentina.