La Ferrari è un disastro, cosa c’è dietro il flop della SF-23: scoperti due inattesi problemi Il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha rivelato quali sono i principali problemi della SF-23 scoperti ad inizio Mondiale di Formula 1 2023 e che ancora non sono stati risolti.

A cura di Michele Mazzeo

Periodo nero per la Ferrari che arriva al GP del Belgio, ultimo weekend di gara del Mondiale di Formula 1 2023 prima della pausa estiva, con più dubbi che certezze. I deludentissimi risultati raccolti a Silverstone e da ultimo in Ungheria hanno infatti azzerato quel cauto entusiasmo nato dopo l'introduzione dei cospicui aggiornamenti alla SF-23 e le buone prove di Charles Leclerc e Carlos Sainz in Canada e Austria. Dopo metà campionato infatti in quel di Maranello sembra esserci solo una certezza, cioè che la monoposto lasciata in eredità da Mattia Binotto è nata male ed è molto complicato invertire la rotta. E il team principal Frederic Vasseur alla vigilia del weekend di gara di Spa-Francorchamps non lo nasconde più. Anzi, il francese ha deciso di rivelare pubblicamente due dei principali problemi di cui soffre la vettura e che rendono complicato trovare una soluzione in breve tempo.

In un'intervista rilasciata alla testata specializzata The Race infatti il numero uno della Gestione Sportiva del Cavallino Rampante ha svelato che uno degli insoliti problemi della SF-23 riguarda la troppa sensibilità alle condizioni atmosferiche: "Non è un segreto che facciamo un po' più di fatica quando le condizioni sono un po' estreme in termini di vento. Lo abbiamo scoperto abbastanza presto nella stagione. E mettiamo tutta la nostra attenzione su questo. Il primo aggiornamento che abbiamo portato per tentare di risolvere questo problema è stato in Australia e ha funzionato abbastanza bene. Ma è un processo lungo perché non è così facile lavorare sulla sensibilità" ha difatti detto il team principal della Ferrari ammettendo dunque che ancora oggi questa problematica non è stata del tutto risolta e pertanto condiziona le gare dei suoi due piloti.

Ancora più preoccupante è però l'altro grave problema di cui soffre la SF-23 soprattutto alla luce del fatto che si pensava fosse un problema del tutto risolto già nella passata stagione. Frederic Vasseur ha infatti rivelato che dietro il flop di questa monoposto c'è il porpoising (il fastidioso saltellamento che la macchina ha ad alte velocità), un problema questo che ha condizionato fin qui la stagione della Ferrari sia direttamente che indirettamente: "Spesso provi gli aggiornamenti in galleria del vento e vanno bene, poi metti la macchina in pista e comincia a saltellare. Ti aspetti di fare un passo avanti, e invece ti ritrovi che devi aumentare l'altezza da terra e quindi fai un passo indietro. Non è così facile da sviluppare e non così veloce. Siamo tutti in grado di correggere il rimbalzo durante il fine settimana, con il set-up possiamo limitarlo, ma ovviamente perdiamo in prestazioni" ha difatti svelato il manager transalpino.

Questo, in una competizione così livellata come quella che c'è attualmente alle spalle della Red Bull nel Mondiale di Formula 1 2023, diventa inevitabilmente un fattore determinante: "Non è più la situazione dell'anno scorso dove la macchina sembrava un canguro. Ma oggi il gap tra una macchina e l'altra e talmente ridotto che se aumenti l'altezza da terra di un paio di millimetri puoi perdere il vantaggio che hai" ha infine chiosato Frederic Vasseur prima di ribadire che comunque la Ferrari continuerà a sviluppare la SF-23 e non si concentrerà esclusivamente sulla vettura della prossima stagione. Problemi che, uniti agli errori commessi dal muretto, dal box e dai piloti negli ultimi Gran Premi, di certo non rendono per nulla idilliaca l'attuale situazione all'interno della scuderia di Maranello e che non lasciano ben sperare in vista dell'immediato futuro.