La Ferrari che vinse il Mondiale di Formula 1 nel 1979 è in vendita: ma il prezzo è per pochissimi L'ex pilota Jody Scheckter ha deciso di mettere all'asta i pezzi pregiati della sua collezione privata, compresa la Ferrari 312 T4 con cui vinse il Mondiale di Formula 1 nel 1979: il prezzo richiesto per la monoposto della casa di Maranello è da capogiro.

A cura di Michele Mazzeo

Il campione del mondo della Formula 1 Jody Scheckter ha messo in vendita nove monoposto da competizione della sua collezione privata compresa la Ferrari 312 T4 progettata dall'ingegner Mauro Forghieri con cui vinse il titolo iridato nel 1979. Le vetture di proprietà del 74enne ex pilota sudafricano saranno infatti battute all'asta da RM Sotheby's a Monte Carlo il prossimo 11 maggio.

Del lotto messo in vendita fanno parte anche altre storiche vetture da Formula 1 come la McLaren M19A con cui Scheckter fece il suo debutto in F1 nel GP degli Stati Uniti del 1972, la McLaren M23 del 1973, la Tyrrell 007 del 1975, una replica della Tyrrell P34 a sei ruote con cui vinse il GP di Svezia del 1976, la Wolf WR1 con cui ottenne tre vittorie nel Mondiale F1 1977, due vetture di Formula 2 (la McLaren M21 del 1972 e la Rondel M1 del 1973), una monoposto da Formula 3 (la Merlyn Mk21 del 1971) e la Merlyn Mk11a con cui vinse la Formula Ford britannica nel 1970.

Il fiore all'occhiello della collezione e dell'intera asta organizzata da RM Sotheby's nel Principato di Monaco resta però senza alcun dubbio la sua Ferrari 312 T4 ad effetto suolo con cui conquistò il titolo piloti nel Mondiale di Formula 1 del 1979, vale a dire l'ultimo conquistato dalla scuderia di Maranello che il suo fondatore Enzo Ferrari ha potuto festeggiare.

Nello specifico l'esemplare che andrà all'asta a Monte Carlo il prossimo 11 maggio è quello contrassegnato dal numero di telaio 040, cioè la quarta delle cinque 312 T4 costruite per quella stagione. La monoposto è quella che guidata da Scheckter ha ottenuto due vittorie consecutive nei GP del Belgio e di Monaco e l'indimenticabile successo a Monza con la doppietta Ferrari centrata grazie al secondo posto messo a referto dal compianto Gilles Villeneuve. Risultati determinanti per la conquista del titolo costruttori e di quello piloti conquistato dal sudafricano precedendo nella classifica finale proprio il canadese, suo compagno di squadra, di soli 4 punti.

Una monoposto, la 312 T4, che ricorda dunque uno degli anni migliori della Ferrari in Formula 1 e che, dopo esser stata per 42 anni nel garage di Jody Scheckter (che l'acquistò dalla scuderia di Maranello nel 1982), passerà ora nelle mani di chi vorrà vantare di avere nella propria collezione un pezzo di storia del motorsport. Il requisito richiesto per averla è avere un elevatissima disponibilità economica dato che, secondo le stime di prevendita fatte dalla casa d'aste, il prezzo della Ferrari appartenuta vincitrice del Mondiale F1 del 1979 si aggira tra i 5,25 e i 6,5 milioni di euro.

