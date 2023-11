La Ferrari cambia look per il Gp di Las Vegas: c’è il bianco sulla Formula 1 di Sainz e Leclerc Per il ritorno del Gran Premio di Las Vegas la Ferrari si veste di bianco. Novità anche per le tute e i caschi di Sainz e Leclerc.

A cura di Alessio Morra

La Ferrari nelle ore successive al Gran Premio del Brasile aveva promesso una serie di sorpreseai propri tifosi, che sono arrivate. Prima è stato lanciato un merchandising ad hoc per il Gp di Las Vegas in programma il 19 novembre e poi, soprattutto, è stata annunciata una livrea rinnovata per la prima gara di sempre che si correrà ai bordi del Casinò di Las Vegas. Per omaggiare gli anni '70 torna con prepotenza il bianco sulle Rosse di Maranello.

Per il weekend del Gp di Las Vegas (che si terrà tra il 17 e il 19 novembre) la SF-23 presenterà diversi dettagli bianchi sulla vettura, che richiamano fortemente alla seconda metà degli anni '70. Salta subito all'occhio l'alettone posteriore che sarà quasi completamente bianco. Novità anche per le tute e i caschi dei piloti Charles Leclerc, che vuole un weekend senza problemi almeno per una volta, e Carlos Sainz, che lotta con Norris e Alonso per il quarto posto nel campionato piloti.

Ma anche il numero avrà attorno inserti bianchi, posizionati sulle pance laterali e sulla ‘vela' del cofano motore. Anche i loghi degli sponsor della Ferrari diventano bianchi o al massimo sono rossi, così come il Cavallino Rampante. Solo il logo Ferrari sul musetto resta immutato.

Negli anni '70 la Ferrari sulla propria carrozzeria oltre al proverbiale rosso aveva anche tanto bianco e in occasione del ritorno del Gp di Las Vegas si torna anche con il bianco, che magari porterà fortuna, non solo negli Stati Uniti. Anche l'alettone anteriore sarà bianco.

La Ferrari negli anni '70 ha vinto due titoli Mondiali con il mito Niki Lauda (1975, 1977), ma ha fatto incetta di successi su piste storiche negli Stati Uniti. Lauda vinse a Watkins Glen, così come Gilles Villeneuve e Carlos Reutemann. Gilles vinse pure a Long Beach, così come Clay Regazzoni.