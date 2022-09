La Ferrari cambia colore per il GP di Monza: sulla livrea speciale spunta il giallo Nel GP d’Italia della Formula 1 2022 le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz si presenteranno sulla pista di Monza con una livrea speciale in cui compare il colore giallo.

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari cambia pelle per il GP di casa. Per quanto riguarda le tute e le maglie di meccanici, piloti e uomini del muretto infatti nel weekend del GP d'Italia a Monza della Formula 1 2022 il colore giallo sostituirà il tradizionale Rosso. Ma le novità non si esauriscono qui: anche le monoposto di Charles Leclerc e Carlos Sainz saranno diverse rispetto a quelle utilizzate finora in stagione.

Nel fine settimana di gara a Monza infatti la livrea della F1-75 presenterà diversi tocchi di giallo, con inserti neri. Le modifiche, previste solo per questa gara, saranno visibili sull'alettone anteriore, intorno all'aureola, sul cofano motore e sull'ala posteriore, quest'ultima caratterizzata anche dal logo con la famosa "F lunga" in giallo su una sfondo nero.

Come spiega la stessa Ferrari la scelta di proporre diversi tocchi di giallo sulle monoposto del Cavallino che prenderanno parte al GP d'Italia della Formula 1 2022 che si disputa sullo storico Autodromo di Monza (che proprio quest'anno festeggia il suo centenario) è un omaggio alla storia della scuderia di Maranello e alle sue origini, ma anche al 100° anniversario del circuito lombardo su cui la Ferrari vinse la sua prima gara nel 1933 (ai tempi sotto l'ala dell'Alfa Romeo).

Il giallo canarino, in quanto colore della sua città natale Modena, è infatti stato scelto da Enzo Ferrari come sfondo del Cavallino Rampante nero (preso in prestito dall'emblema di famiglia del famoso eroe di guerra italiano Francesco Baracca che lo aveva sul suo aereo) per lo stemma che identifica la casa di Maranello fin dalla sua fondazione.

A completamento dell'omaggio alla storia della Scuderia e del circuito di Monza la Ferrari ha annunciato inoltre che durante il weekend del GP d'Italia della Formula 1 2022 tocchi di giallo canarino saranno presenti anche nel paddock, sul camper hospitality e sulle pareti dei box del team di Maranello.