La Ferrari a Miami ha uno strano problema: ad alta velocità si apre una pericolosa crepa sulla SF-23 La Ferrari ha un problema. Durante le libere del Gp di Miami un video evidenzia come ad alta velocità nella parte posteriore della monoposto si apra una pericolosa crepa. Potrebbe essere una delle cause dei problemi della Rossa.

A cura di Fabrizio Rinelli

Le qualifiche del Gp di Miami di Formula 1 diranno di più sull'andamento della Ferrari in questa nuova tappa del Mondiale. Le libere 1 e 2 sono state altalenanti e nelle FP2 Charles Leclerc ha chiuso con il terzo tempo ma finendo a muro con la sua SF-23 durante la simulazione gara. Il suo umore non sarà dei migliori, così come accaduto in passato quando la sua monoposto l'ha tradito tra problemi di motore o meccanici. Nelle ultime ore però, proprio a margine delle libere, sui social è spuntato un filmato che ritrae una delle due Ferrari in pista a Miami.

Immagini che evidenziano un'anomalia che sta destando dubbi, sospetti e forse anche un po' di sconforto da parte dei tifosi della Rossa. Per qualcuno sarebbe una delle spiegazioni ai problemi in pista della monoposto di Maranello che di certo in fatto di continuità fa ancora tanta fatica. Ebbene nel video comparso in rete viene messa in evidenza una strana crepa che si crea all'attacco del musetto della monoposto. Questo spiegherebbe anche perché la Ferrari andasse più lenta di auto del calibro di Alpha Tauri e Haas.

Il filmato mette in mostra come, ad alta velocità, la parte anteriore della vettura si alzi creando dunque una sorta di fessura sulla macchina. Passando l'aria all'interno ovviamente la Ferrari è costretta ad andare inevitabilmente più lenta e questo potrebbe essere la causa di molti problemi alla Rossa. Peccato che questa anomalia sia comparsa proprio a margine del GP di Miami in cui la Ferrari, dopo l’avvio di stagione sotto le aspettative, aveva programmato la linea di aggiornamenti atti a migliorare le prestazioni della SF-23. Per il GP di Miami infatti sulla monoposto della Rossa sono stati installati un fondo nuovo e un diffusore rivisto.

Un'altra problematica dunque da sistemare già prima delle qualifiche dopo in tanti si aspettano molto da Leclerc e Sainz che comunque hanno fatto registrare un buon passo durante le libere. Ciò che è stato messo in evidenza nel video in questione potrebbe anche non essere così preoccupante per le prestazioni dell'auto ma è chiaro che si tratti dell'ennesimo intoppo che capita a una Ferrari ancora lontana dal riuscire ad essere la principale antagonista di una Red Bull che corre ancora una volta spedita nelle parti alte della classifica piloti e costruttori.