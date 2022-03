La classifica del GP d’Arabia Saudita può cambiare: sotto investigazione gli ultimi due giri I giri 49 e 50, gli ultimi due del GP d’Arabia Saudita a Jeddah, sono sotto investigazione da parte dei commissari di gara della FIA. Indagini in corso sul comportamento dei piloti in regime di doppia bandiera gialla.

A cura di Redazione Sport

Possibile coda disciplinare per il GP dell'Arabia Saudita, con eventuali ricaschi anche sulla classifica finale, che ha visto Max Verstappen vincere la gara in volata su Charles Leclerc, con l'altra Ferrari di Sainz a completare il podio. Nel mirino dei commissari di gara quanto accaduto negli ultimi due giri della corsa, 49 e 50. La FIA sta indagando sul comportamento di alcuni piloti in regime di doppia bandiera gialla: Sainz, Perez e Magnussen non avrebbero rallentato come previsto dal regolamento e questo potrebbe comportare penalizzazioni.

"Diversi piloti sono stati convocati dalla direzione di gara", ha confermato a Sky il team principal della Ferrari Mattia Binotto. Tra i due piloti della Rossa è sicuramente coinvolto Sainz. "Forse anche Charles", ha aggiunto il numero uno del Cavallino, ma il monegasco non figura tra i piloti sotto investigazione confermati ufficialmente dalla Formula 1. Da notare che Leclerc ha fatto registrare il giro veloce (che vale un punto addizionale in classifica piloti) proprio negli ultimi due giri. La direzione gara per il momento si è limitata a comunicare la classifica provvisoria del GP, in attesa di completare l'investigazione ed applicare eventuali sanzioni ai piloti colti in fallo.

Ai piloti convocati dai commissari sarebbe contestata la condotta tenuta negli ultimi due giri del gran premio, in regime di bandiere gialle per il contatto tra Stroll e Albon. Non avrebbero rallentato adeguatamente, come previsto dalle norme, un comportamento che viene rilevato e automaticamente investigato dalla direzione di gara. Intanto un primo provvedimento è stato emesso nei confronti di Albon, per l'incidente con Stroll: penalità di tre posizioni in griglia nel GP d'Australia e due punti di penalità.

Le proteste di Sainz contro Perez nel corso del GP d'Arabia Saudita

Si tratta dell'unica situazione da chiarire al termine di una gara che ha riservato i colpi di scena attesi, in un circuito complesso come quello di Jeddah, tra Virtual Safety Car e momenti controversi. Proprio Sainz ha protestato in maniera vibrante nella prima parte della corsa, appena dopo il pit stop, con Perez che non gli ha lasciato strada nonostante il pilota spagnolo avesse tagliato per primo la linea bianca che delimita l'uscita dai box. Una manovra finita sotto investigazione da parte dai commissari, non solerti a decidere in tempo, risolta solo dopo la ripartenza dalla safety car con la restituzione della posizione da parte di Perez nei confronti di Sainz.