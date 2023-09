Jorge Martin crolla dopo il GP India, ha rischiato grosso in pista: “Non vedevo più” Jorge Martin dopo il GP India di MotoGP è letteralmente crollato. Ha rischiato davvero grosso nel duello finale con Quartararo.

A cura di Marco Beltrami

Il GP India di MotoGP ha confermato la riapertura del Mondiale. Il secondo posto alle spalle di Bezzecchi ha permesso a Jorge Martin di accorciare le distanze dal leader della classifica Bagnaia uscito di scena dopo una caduta. Giornata particolare per lo spagnolo che ha corso in condizioni estremamente difficili nel finale rischiando grosso.

Il pilota del team Prima Pramac Racing ha vissuto una battaglia intensa con Fabio Quartararo riuscendo a spuntarla. Anche lui però ha pagato dazio alle difficili condizioni di gara, con temperature molto alte e un notevole tasso d'umidità. Con il passare dei giri Martin come molti suoi colleghi ha fatto fatica a sopportare la situazione resa ancor più complicata dalla tensione della gara.

Come se non bastasse poi Martin ha fatto i conti con un fuori programma legato alla sua tuta con la cerniera da rimettere a posto. Una volta tagliato il traguardo Martin è letteralmente crollato e non appena sceso dalla moto ha avuto bisogno dell'aiuto dei componenti del team per non cadere per terra.

Subito è stato rinfrescato, prima di essere trasportato nel parco chiuso disidratato. Il direttore medico della competizione ha provveduto ai controlli del caso, che hanno anche tenuto conto delle sue difficoltà visive. Infatti prima di salire sul podio il pilota ha detto a Gino Borsoi: "Non ce la facevo più, non ci vedevo. Non ho aria". Dunque anche problemi alla vista per Martin all'interno del casco reso difficile da sopportare dall'umidità

Un brutto ricordo e niente di più per lo stoico Martin che alla fine ha potuto esultare, per un Mondiale che è tornato definitivamente alla sua portata. Ora però l'imperativo per lui e per i suoi colleghi provati dalle condizioni odierne di gara è recuperare la condizione migliore. Il tutto in vista di un finale di stagione incandescente dove tutto può succedere.