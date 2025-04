video suggerito

Jenson Button non vivrà più a Londra, la moglie ha subito una rapina da 300 mila euro: "Non è sicura" Lo scorso febbraio Brittny Ward, moglie dell'ex pilota di F1, è stata vittima di una rapina a Londra. Il ladro è scappato con una refurtiva di 300 mila euro. L'uomo è stato arrestato, ma il bottino non è stato più ritrovato.

A cura di Alessio Morra

Jenson Button è stato un pilota di Formula 1, campione del mondo, estremamente a sorpresa, nel 2009. Da anni è un apprezzato commentatore in TV e lo si vede spesso alle gare. Ora, purtroppo, balza alle cronache per la rapina che ha subito la moglie, lo scorso febbraio. Brittny Ward ha raccontato quello che è accaduto loro a Londra, città nella quale non si sente più sicuro e dove, almeno per un bel po', non vuole più tornare.

La rapina da 300 mila euro alla moglie di Button

La storia è datata metà febbraio. Fuori dalla stazione internazionale di St. Pancras l'ex pilota sta aiutando un tassista a caricare i bagagli, rapidissimo arriva un uomo, un ladro, che prende al volo un trolley di Brittny, la seconda moglie di Button, e va via senza dare nell'occhio. Scappa, ma lentamente, questo lo si scoprirà in seguito quando le immagini delle telecamere, dopo essere state visionate dalle forze delle ordine, sono state diffuse. In quella borsa che c'erano gioielli preziosi e borse firmate per un valore complessivo di 250 mila sterline, che al cambio attuale fanno quasi 300 mila euro. Solo le due borse Kelly avevano, anzi hanno un valore superiore agli 80 mila euro.

Hamilton e Button inondano Vettel nel giorno del suo primo titolo Mondiale.

Il racconto della rapina di Brittny Ward

Il ladro è stato catturato pochi giorni dopo e si è anche dichiarato colpevole di furto, è stato rinviato a giudizio in attesa della sentenza, ma la refurtiva invece non è stata recuperata. Di questa vicenda ne ha parlato in un'intervista esclusiva al Daily Mail Brittny Ward che ha raccontato quanto accaduto: "Sono rimasta scioccata. Ho capito quante fosse insicura Londra, con tutta questa gente. Non avevo capito cosa era successo fin quando Jenson non mi ha detto: ‘Aspetta, dov'è la tua borsa?'. Poi è corso via cercando di trovarla, ma il ladro se n'era già andato".

La dolce metà di Button dice di essersela presa anche con l'ex di Honda, Brawn GP e McLaren: "Ho iniziato a piangere, ero un po' arrabbiata con Jensen perché mi sembrava che avesse un po' sbagliato, ma non era colpa sua se qualcuno ci stava spiando. Gli hanno anche rubato la borsa qualche mese fa in un parcheggio a Londra. È stato davvero scioccante non averci pensato. Di solito sono piuttosto prudente quando sono in pubblico e in viaggio, ma non pensavo che ci fossero delle bande che aspettavano la gente e ci spiavano".

Jenson Button è sempre nel mondo della F1, spesso è ai Gp in veste di intervistatore.

Dove vivono Jenson Button e Brittny Ward

E soprattutto nell'intervista Brittny Ward ha dichiarato che la sua famiglia, composta oltre che da loro anche da due bambini, non ha alcun interesse a tornare a vivere in Gran Bretagna, né a Londra né in un'altra città. Button ha vissuto per anni a Monte Carlo, ma da diversi anni vive in California, a Calabasas, in una splendida abitazione, creata ad hoc proprio dalla moglie dell'ex pilota che, oltre a essere proprio californiana, di professione fa l'arredatrice d'interni.