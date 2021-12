Jean Todt nomina Schumacher e si commuove al gala della FIA: “Michael mi manca, è parte di me” Durante il discorso di Jean Todt al gala della FIA c’è stato un momento in cui la voce dell’ex uomo dei trionfi Ferrari si è incrinata: “C’erano tre persone qui con me 12 anni fa… mia moglie, mio figlio e Michael”.

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo 12 anni Jean Todt non è più presidente della Federazione Internazionale dell'Automobile: il 75enne francese, che nel 2009 aveva preso il posto di Max Mosley, ha ceduto la carica allo sceicco di Dubai Mohammed Ben Sulayem, eletto col 61% dei voti. Il passaggio di consegne è avvenuto al gala della FIA che si è tenuto giovedì scorso a Parigi e che è stato disertato da Lewis Hamilton e Toto Wolff in segno di protesta dopo il contestatissimo finale del GP di Abu Dhabi che ha consegnato il Mondiale di Formula 1 a Max Verstappen.

Nel suo discorso di commiato, c'è stato un momento in cui la voce di Todt si è incrinata: è stato quando l'ex uomo dei trionfi Ferrari, direttore generale della rossa dal 1993 al 2007, ha nominato Michael Schumacher. I due sono stati la coppia dei sogni del Cavallino, vincendo 5 titoli mondiali consecutivi dal 2000 al 2004. Un connubio sportivo che è stato altrettanto forte nel privato, creando un'amicizia che resiste tuttora, quando probabilmente il pilota tedesco non è più in grado di ‘sentirla' del tutto.

Dal 2013 Schumacher è sparito dalla circolazione, accudito amorevolmente dalla moglie Corinna dopo il drammatico incidente sugli sci a Meribel. Todt non lo ha mai abbandonato e va periodicamente a trovarlo, facendo intuire che il Michael di oggi è purtroppo ben diverso da quello che tutti noi ricordiamo. Giovedì scorso il dirigente francese non è riuscito a trattenere la commozione quando ha nominato il suo grande amico che "sta lottando", come disse l'anno scorso dopo averlo rivisto.

Leggi anche La FIA svolta verso il Medio Oriente dopo Todt: Mohammed Bin Sulayem è il nuovo presidente

"Ad essere sincero, stasera Michael mi manca – ha detto Todt –È parte della mia vita, lo sarà sempre. Abbiamo costruito così tante cose insieme, abbiamo sofferto insieme e questo ci ha reso più forti". Poi l'ex DG Ferrari ha raccontato un breve aneddoto per far capire l'importanza che ha avuto Schumacher sulla sua vita: "Ricordo che 12 anni fa, ogni candidato poteva invitare sei persone a sostenerlo durante le elezioni. Io avevo tre persone con me: mia moglie, Michael e mio figlio. Questo è qualcosa che non dimenticherò mai". Come tutti i tifosi Ferrari non dimenticheranno mai quegli anni meravigliosi.