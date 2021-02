Frattura di tibia e perone. Sono le conseguenze dell'incidente capitato a Mika Kallio durante un allenamento sul ghiaccio in Finlandia. Le immagini condivise dal pilota su Instagram mostrano cosa è accaduto: all'uscita di una curva, complice il fondo scivoloso, non riesce a tenere la moto nella giusta traiettoria e finisce ai margini della strada dopo un balzo con un mezzo e terminando di colpo la corsa contro una collinetta di neve. È in quel momento che Kallio si provoca la lesione alla gamba, lo si evince dal modo in cui scende dalla sella e resta piegato per il dolore.

Kallio racconta l'incidente su IOnstagram

Kallio, collaudatore per la KTM (team austriaco della MotoGP), è stato subito soccorso e ricoverato in ospedale. Dovrà essere operato per la composizione della frattura, lui stesso lo annuncia nei messaggi condivisi sui social: "Adesso sono in attesa dell’operazione, la tibia e il perone hanno bisogno di essere riparati. Sfortunatamente, a volte a causa di un errore piccolo e apparentemente innocuo può avere conseguenze dolorose. Non è quello che avevo in mente per la ‘Ice Road Race’ a cui ho preso parte. Mi scuso con gli interessati, questo è il lato oscuro delle corse, anche come hobby".

Due mesi di stop, salta i test di Losail

Di quanto tempo avrà bisogno il pilota finlandese per essere di nuovo a disposizione e in scuderia? Almeno due mesi di stop, vuol dire che salterà i test di Losail per l'avvicinamento alla nuova edizione della competizione iridata. Un imprevisto che arriva a distanza di qualche giorno dall'ultimo test svolto in vista della prossima stagione: il 16-17 febbraio scorsi, infatti, il finlandese aveva effettuato alcune prove con la nuova RC16 sul circuito di Jerez de la Frontera (in Spagna). In quella sede erano presenti anche il collega Dani Pedrosa, oltre a Stefan Bradl e Michele Pirro.