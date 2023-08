Il surreale team radio di Leclerc prima del disastro ai box: il muretto Ferrari lo informa sul meteo Il disastroso pit-stop della Ferrari nel GP d’Olanda della Formula 1 2023 non è figlio soltanto della chiamata tardiva da parte di Charles Leclerc: il surreale team radio rivela infatti che il muretto non aveva percezione di dove si trovasse il pilota al momento in cui ha comunicato la volontà di rientrare ai box.

A cura di Michele Mazzeo

Il weekend del GP d'Olanda della Formula 1 2023 vinto dal solito Verstappen non ha riservato grandi soddisfazioni alla Ferrari giunta al traguardo, al termine di una gara pesantemente condizionata dalla pioggia arrivata all'improvviso sul circuito di Zandvoort, con il solo Carlos Sainz che a fatica è riuscito a portare a casa un quinto posto. Disastrosa invece la corsa olandese per l'altro alfiere della scuderia di Maranello Charles Leclerc conclusasi con un ritiro poco dopo metà gara a causa del fondo irrimediabilmente danneggiato (secondo quanto rivelato dal team principal Vasseur, a causa dell'endplate dell'ala anteriore rottosi nel leggero contatto con la McLaren di Piastri e finito proprio sotto la vettura squarciando il sottoscocca della monoposto numero #16) che aveva ormai compromesso la sua gara facendolo scivolare nelle retrovie del gruppo e superato anche dal debuttante Liam Lawson.

Una gara che però avrebbe potuto prendere un'altra piega per il monegasco qualora la sua genialata al 2° giro fosse andata in porto senza intoppi come invece è avvenuto. Già, perché solo quattro piloti (oltre al ferrarista anche Perez, Zhou e Gasly) avevano avuto la brillante idea di rientrare ai box al termine del primo giro per montare subito le gomme intermedie dopo l'improvviso arrivo della pioggia che aveva già bagnato quasi completamente il tracciato olandese avvantaggiandosi sui rivali che si sarebbero fermati nei giri successivi. Vantaggio però vanificato dalla clamorosa lenta reazione del box che al momento dell'arrivo del 25enne di Monte Carlo sulla piazzola di sosta non aveva pronte le gomme da montare sulla monoposto con il pit-stop che è durato così ben 13 secondi.

Quella di Charles Leclerc è sembrata dunque una chiamata giusta ma tardiva (e così l'ha definita anche Vasseur nell'analisi post gara fatta ai microfoni di Sky Sport), con il monegasco che nell'intervista dopo il ritiro non è entrato nel dettaglio per quel che riguarda le cause del disastroso cambio gomme che lo ha penalizzato: "Abbiamo perso tempo al pit-stop perché non eravamo pronti: sono stato io a chiamare il cambio gomme" ha infatti chiosato un amareggiato Leclerc. Analizzando però quanto avvenuto nei concitati secondi che hanno preceduto l'ingresso in pit-lane del pilota emerge come in realtà anche il muretto della Ferrari ha qualche responsabilità.

Leggi anche Leclerc si ferma ai box ma le gomme non sono pronte: la gaffe della Ferrari gli costa 13 secondi

Poco prima di arrivare all'ingresso della corsia dei box infatti il driver di Monte Carlo comunica al suo ingegnere di pista che vuole fare il pit-stop: "Box" urla infatti Leclerc. A quel punto Xavi Marcos, anziché dare le indicazioni alla squadra per il pit-stop, gli risponde dando delle informazioni riguardo alle previsioni meteo. Evidente dunque che il muretto non avesse la percezione dell'esatta posizione del suo pilota. Solo dopo il secondo avviso del monegasco (che ha nuovamente urlato "Box" quando stava ormai per varcare la linea d'ingresso nella corsia dei box) Xavi Marcos ha dato prova di aver capito cosa stesse succedendo ("Ok! Box!" la sua risposta arrivata ben 8 secondi dopo la prima chiamata del pilota).

Inevitabile dunque che, sei secondi più tardi, quando Leclerc ha posizionato la sua vettura nella piazzola davanti al proprio box le gomme intermedie da montare non fossero pronte. A quel punto ci sono voluti altri 13 secondi per recuperare gli pneumatici, fissarli alla monoposto e rimandare in pista la vettura numero #16. Un ritardo dunque dovuto sì alla tardiva chiamata di Leclerc ma diventato ancora più grande anche a causa del fatto che il muretto Ferrari non sapeva in quale punto del tracciato si trovava il suo pilota al momento della comunicazione via radio.