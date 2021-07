La Ferrari ha un asso nella manica per il campionato Mondiale di Formula 1 2022. Il lavoro del Cavallino è già da quasi due anni orientato sulla monoposto per la prossima stagione, quella in cui l'introduzione del nuovo regolamento tecnico dovrebbe rivoluzionare l'intera F1 e stravolgere gli attuali valori in campo. E adesso la scuderia di Maranello avrà un'arma in più per raggiungere il risultato: il simulatore più evoluto della storia della Formula 1.

La Ferrari ha infatti annunciato che il suo nuovo simulatore, un pezzo fondamentale nello sviluppo delle attuali vetture di F1, , funzionerà a pieno regime da settembre. Sarà lì che Carlos Sainz e Charles Leclerc effettueranno i loro test per offrire il proprio contributo al nuovo progetto per la macchina del 2022. Si tratta di un cambiamento radicale rispetto a quello utilizzato fino ad oggi (all'avanguardia al momento dell'istallazione ma adesso un po' antiquato), un'innovazione che può aiutare il team di Maranello a ritornare a lottare per le vittorie e i titoli iridati.