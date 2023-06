Il nuovo acquisto della Ferrari spoilerato nel team radio a Montreal: “In bocca al lupo a Maranello” Al termine del GP del Canada della Formula 1 2023 il pilota dell’AlphaTauri Yuki Tsunoda ha involontariamente svelato il nome di un nuovo acquisto della Ferrari che si trasferirà dal team di Faenza a quello di Maranello che il Cavallino Rampante non ha ancora annunciato ufficialmente.

A cura di Michele Mazzeo

Fin dall'approdo in Ferrari il nuovo team principal Frederic Vasseur sta gradatamente rivoluzionando l'organigramma della scuderia di Maranello. Volti storici della squadra del Cavallino Rampante (come Jonathan Giacobazzi, Gino Rosato e David Sanchez) hanno lasciato durante questo Mondiale di Formula 1 2023, e altri lo faranno a breve (come nel caso di Laurent Mekies che è già stato annunciato come prossimo team principal dell'AlphaTauri), mentre d'altro canto a Maranello è arrivato e continuerà ad arrivare nuovo personale che andrà a rivoluzionare un po' tutte le aree della Gestione Sportiva.

Già operativi infatti alcuni tecnici ex Red Bull che stanno affiancando Diego Tondi nell'area che si occupa degli sviluppi della monoposto mentre altri, come annunciato da Vasseur senza però rivelarne né nomi né scuderia di provenienza, sono stati già bloccati per il futuro. L'ultimo nuovo acquisto fatto dalla Ferrari riguarda l'area comunicazione (settore di cui il team principal francese ha spesso esplicitato le criticità in questi suoi primi mesi alla guida della squadra) e, anche se la rossa non ne ha ancora ufficializzato l'ingaggio, la notizia è divenuta di dominio pubblico per un involontario spoiler fatto dal pilota dell'AlphaTauri Yuki Tsunoda nel team radio conclusivo del GP del Canada.

Il giapponese infatti dopo aver tagliato il traguardo, comunicando in radio con il muretto, ha voluto rivolgere un affettuoso saluto ad uno dei membri che lascerà il team con sede a Faenza: "Grazie, Josh. Grazie per gli ultimi tre anni! In bocca al lupo in Ferrari: ciao ciao" ha difatti detto il driver nipponico lasciandosi sfuggire anche in quale squadra si trasferirà questo Josh.

Inevitabilmente a quel punto sono subito scattate le indagini per capire chi fosse questo nuovo acquisto della Ferrari e non ci è voluto molto per capire che si trattava dell'australiano Josh Kruse, social media manager e responsabile della comunicazione dell'AlphaTauri, che dunque si trasferirà da Faenza alla vicina Maranello per andare a rinforzare l'area comunicazione della scuderia del Cavallino Rampante.

Dopo l'involontario spoiler fatto da Yuki Tsunoda si attende ora l'annuncio ufficiale della Ferrari anche per capire quale sarà il ruolo che andrà ad occupare Josh Kruse e, soprattutto, se sarà l'unico nuovo acquisto che approderà in queste settimane a Maranello.