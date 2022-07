Il leader del Mondiale punito per simulazione, pilota sospeso: incredibile ‘truffa’ in SuperSport Un brutto episodio di antisportività scuote il weekend del GP della Repubblica Ceca della Superbike 2022: il leader della classe Supersport Dominique Aegerter è stato sospeso da Gara 2 per aver simulato un infortunio nella prima corsa sul tracciato di Most.

A cura di Michele Mazzeo

Il leader della classifica della categoria Supersport della Superbike Dominique Aegerter non potrà prendere parte a Gara 2 del GP della Repubblica Ceca in programma sul circuito di Most pur risultando idoneo da parte della Commissione Medica. Il 31enne svizzero, campione in carica della categoria, è stato infatti sospeso dai Commissari FIM a causa di una strana simulazione messa in atto dallo stesso pilota nel corso di gara 1 sul tracciato ceco.

L'episodio, reso noto dagli Stewards e confermato dallo stesso motociclista elvetico, ha dell'incredibile. Aegerter infatti è stato punito per il suo comportamento dopo il pauroso incidente multiplo andato in scena al via della prima corsa della Supersport nella tappa di Most nel quale per fortuna nessuno ha riportato serie conseguenze fisiche. In seguito al crash lo svizzero aveva difatti lamentato una commozione cerebrale costringendo la Race Direction a sventolare la bandiera rossa e sospendere la gara. In realtà però il leader del campionato non aveva riportato alcun problema dopo la caduta e aveva inscenato l'infortunio proprio al fine di ritardare la ripartenza della gara per prenderne parte ed evitare così di offrire una ghiotta chance agli avversari per il titolo iridato (tra cui c'è l'italiano Baldassarri) di recuperare punti importanti nei suoi riguardi.

A svelare questa piccola "truffa" messa in atto da Aegerter è stato il Panel degli Stewards FIM che, dopo aver avuto l'ammissione da parte dello stesso pilota, hanno diramato un comunicato motivando la sospensione dello svizzero per gara 2 del GP della Repubblica Ceca: "Il giorno 30/07/2022 durante Gara 1 SSP, dopo un incidente alla prima curva, Dominique Aegerter ha simulato una certa situazione medica per ritardare il processo di ripartenza. Portando in questo modo allo stop forzato della corsa con bandiera rossa. Questo è stato confermato per sua ammissione in un documento scritto. Ciò è contrario al regolamento del campionato e per questo il pilota è stato sospeso dalla prossima gara" recita infatti la nota che rivela il comportamento antisportivo del centauro svizzero.