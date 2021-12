Il GP dell’Arabia Saudita non finisce dopo il traguardo: Hamilton e Verstappen a rischio penalità Dopo il pazzo GP dell’Arabia Saudita Max Verstappen e Lewis Hamilton sono stati convocati dai Commissari F1 per due presunte scorrettezze. I due leader del Mondiale 2021 di Formula 1 rischiano dunque una penalità che potrebbe andare a stravolgere l’ordine d’arrivo della corsa di Jeddah o addirittura la griglia di partenza dell’ultimo GP della stagione.

A cura di Michele Mazzeo

Il pazzo GP dell'Arabia Saudita non sembra essersi concluso dopo il traguardo. Dopo la cerimonia del podio (abbandonato in fretta e furia da Max Verstappen che non ha partecipato ai festeggiamenti) infatti sia l'olandese che il vincitore della gara Lewis Hamilton rischiano di vedersi comminata una penalità post-gara che potrebbe quindi andare ad influire sull'ordine d'arrivo del penultimo round del Mondiale di Formula 1 2021 (o addirittura sulla griglia di partenza dell'ultima gara della stagione di Abu Dhabi).

Il pilota della Red Bull è stato infatti convocato dai Commissari F1 per la manovra compiuta nel concitato ultimo terzo di gara quando invitato dalla Direzione Gara a cedere la posizione a Lewis Hamilton (per averlo precedentemente superato avendo tagliato la curva) il 24enne lo ha fatto passare proprio un attimo prima dell'avvio della zona DRS per poi ripassarlo immediatamente.

I commissari della FIA successivamente hanno poi convocato anche Lewis Hamilton per quanto avvenuto invece negli ultimi giri quando il britannico ha tamponato la Red Bull di Verstappen che aveva rallentato all'improvviso per cedergli la posizione come richiesto proprio in quel momento dalla Direzione di Gara.

Le decisioni che prenderanno i Commissari della Federazione in merito a questi due episodi messi sotto investigazione dunque potrebbero andare ad influire anche nella lotta per il titolo iridato che dopo il traguardo di Jeddah vede Max Verstappen e Lewis Hamilton appaiati a pari punti in testa alla classifica quando manca un solo Gran Premio, quello di Abu Dhabi, al termine di questo entusiasmante Mondiale di Formula 1 2021.