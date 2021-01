Il round di apertura della stagione 2021 di Formula 1 in Australia dovrebbe essere posticipato a fine stagione a causa del Covid-19. Dopo aver visto il calendario 2020 subire cambiamenti significativi a causa della pandemia di coronavirus, dunque anche nel 2021 il programma del circus che puntava al ritorno alla normalità con addirittura 23 gare in calendario potrebbe cominciare fin da subito ad essere stravolto dal virus. Prima grana dunque per il nuovo CEO della Formula 1 Stefano Domenicali.

Il Mondiale 2021 sarebbe infatti dovuto cominciare con il Gran Premio d'Australia a Melbourne nel week end del 21 marzo, ma date le rigide restrizioni di viaggio in vigore nel Paese oceanico (da marzo vigono rigide regole di quarantena che costringono chiunque arrivi in ​​Australia a due settimane di isolamento in hotel appositamente predisposti ad hoc) e i timori a livello globale in merito all'emergere di un nuovo ceppo di COVID-19, i dubbi sulla fattibilità della gara nell'ultimo periodo sono aumentati tanto che sembrerebbe già deciso il rinvio a fine stagione dell'evento.

Secondo diverse autorevoli fonti infatti rivelano che l'annuncio ufficiale del rinvio dovrebbe arrivare entro fine mese prima dunque dell'inizio dei lavori di costruzione del circuito cittadino temporaneo dell'Albert Park e l'apertura della vendita dei biglietti che di norma prendono il via nei primi giorni di febbraio. Se ciò dovesse essere confermato quindi dopo la cancellazione dello scorso anno avvenuta a poche ore dall'inizio della prima sessione di prove libere, neanche nel 2021 il GP d'Australia sarebbe la gara d'apertura con questo onore che nell'eventualità spetterebbe quindi al GP del Bahrain in programma per il 28 marzo.