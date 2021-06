Un'annata durissima questa per Valtteri Bottas che sa già che a fine stagione lascerà la Mercedes e rischia di non trovare nemmeno più posto nel circus. In zona punti ci è andato ‘solo' quattro volte in questo 2021 e il finlandese in Austria, dove ha vinto due volte, cercava il riscatto ma ha iniziato male il suo weekend andando in testacoda durante la seconda sessione di prove libere. Quell'errore gli è costato carissimo, perché i commissari gli hanno rifilato tre posizioni di penalità e così la splendida seconda posizione ottenuta nelle Qualifiche è stata parzialmente vanificata. E dopo essere sceso dalla sua vettura senza peli sulla lingua ha detto: "In questo sport ognuno cerca di fregarti".

Bottas era stato bravissimo a mettersi alle spalle Hamilton e per un soffio è stato beffato da Max Verstappen, che in questo momento sembra imbattibile. Ma la prima fila non sarà la sua a causa della penalità inflittagli venerdì. E mostrando tutta la sua rabbia il vice-campione del mondo se l'è presa in modo nemmeno tanto sottile con le scuderie che hanno chiesto di penalizzarlo:

La mia opinione personale: è piuttosto dura. Non avrei mai immaginato che dopo ci sarebbe stata una penalità. Ma ovviamente altre squadre, quando c'è un'opportunità si lamentano che è pericoloso, eccetera, quindi veniamo penalizzati. È così che va. Tutti stanno cercando di fregarti in questo sport. Di sicuro, può essere una situazione pericolosa se ci sono molte persone nella corsia dei box, ma no.

Poi Bottas ha elogiato il lavoro di squadra della Mercedes che non è riuscita a battere Verstappen, favoritissimo anche per la gara di domani, ma è tornata sulla retta via: "Oggi abbiamo lavorato bene con Lewis, abbiamo lavorato da squadra, abbiamo trovato la giusta direzione. Naturalmente è una vergogna che abbia ricevuto una penalità, che mi danneggia".