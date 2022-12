Il dialogo privato tra Michael Schumacher e Corinna prima della Ferrari: “Eravamo in giardino” La moglie di Michael Schumacher è tornata a parlare pubblicamente del marito in occasione della proiezione del documentario sulla vita dell’amico Jean Todt: Corinna ha rivelato il contenuto di un colloqui privato andato in scena con il leggendario pilota di Formula 1 prima del suo passaggio alla Ferrari.

A cura di Michele Mazzeo

Corinna Betsch parla raramente in pubblico del marito Michael Schumacher che, dopo l'incidente sugli sci del 2013, è costretto a vivere sotto costante osservazione medica ("È diverso" per utilizzare le parole usate dalla stessa Corinna). Finora lo ha fatto solo in occasioni speciali e stando attenta a non dare troppe notizie sulle sue condizioni di salute. E così ha fatto nel suo intervento per la presentazione del docufilm "Jean Todt, la méthode" prodotto dall'emittente francese Canal+ che celebra la vita di quello che è uno dei pochissimi amici del sette volte campione del mondo e della sua famiglia, ossia quel Jean Todt che insieme al pilota tedesco nel ruolo di team principal della Ferrari ha scritto la storia della Formula 1.

L'ex presidente della FIA infatti è una delle tre persone estranee alla famiglia a poter far visita a Michael Schumacher dopo il terribile incidente di Meribel che ha stravolto la sua vita e che è stato sempre vicino in questi anni difficili a Corinna e ai figli Mick e Gina-Maria. Spesso infatti passa a trovarli e passa del tempo con loro e con il Kaiser con il quale, ha svelato in una delle pochissime informazioni date su di lui, guarda anche le gare della Formula 1 in TV. E per questo la moglie del pilota lo ha voluto ringraziare pubblicamente: "È una benedizione avere Jean al nostro fianco. Quando prende un impegno, si impegna totalmente" ha difatti detto la donna parlando ai microfoni di Canal+ in occasione della proiezione del docufilm su Todt.

"Essere amico di Michael nei momenti belli è così divertente, ma quando la situazione è cambiata all’improvviso, quando non si possono più fare certe cose e succede qualcosa di triste, allora si vedono i veri amici. E Jean Todt, devo dirlo in modo abbastanza chiaro, è uno dei pochi. È bello per Michael sapere che Jean è lì se abbiamo dei problemi. Quando sai che lui è lì per te, qualcuno che può fare tutto per te e pensare a te, è un vero dono" ha poi aggiunto la 53enne tedesca parlando dell'importanza ricoperta nella loro vita da Jean Todt dopo l'incidente occorso al sette volte iridato di Formula 1.

Nella stessa occasione Corinna ha anche svelato un inedito retroscena riguardo al passaggio del marito Michael Schumacher in Ferrari dopo i due titoli mondiali conquistati con la Benetton. Decisivo per la nascita di quello che sarà poi uno dei binomi più vincente della storia della F1 è stato infatti un colloquio tra coniugi: "Ricordo che eravamo in giardino. Michael si avvicinò e mi chiese cosa ne pensassi di un suo trasferimento alla Ferrari. Io gli risposi che se avesse davvero avuto la possibilità di andare lì avrebbe dovuto farlo, sarebbe stato qualcosa di fantastico" ha difatti rivelato a oltre 26 anni di distanza la moglie del pilota tedesco.

E, già allora, un ruolo fondamentale nell'approdo al Cavallino del Kaiser lo rivestì anche lo stesso Jean Todt: "Michael fin da subito aveva capito su chi poter davvero contare. E credo che Jean fosse fra quelle persone perché lui mi disse che voleva vincere qualcosa con Todt" ha difatti aggiunto Corinna. La chiosa della donna è poi un mix di rammarico e speranza: "Sarebbe bello che a raccontare questa storia possa essere Michael. Io non ero sempre lì. A Jean dobbiamo molto" ha difatti concluso la moglie di Michael Schumacher in quello che appare come l'unico riferimento alle attuali condizioni dell'amato marito che come, si era lasciato già sfuggire in precedenza il figlio Mick, ancora fa fatica a parlare.