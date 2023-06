Il calendario del Mondiale di Formula E 2024: i bolidi elettrici debuttano a Tokyo La Formula E è pronta a ripartire con la decima stagione. Presentato il calendario che vede ancora una volta Roma come circuito centrale e il debutto del Giappone che a Tokyo ospiterà una delle gare della stagione.

A cura di Fabrizio Rinelli

Lo spettacolo della Formula E è pronto a tornare in pista con il calendario presentato in vista della decima stagione del Mondiale. Roma sarà ancora una volta protagonista della nuova stagione con il classico doppio appuntamento in primavera, il 13 e 14 aprile 2024, per evitare la coincidenza temporale con gli Europei di calcio in Germania e i Giochi Olimpici Estivi di Parigi. Ad annunciarlo ufficialmente oggi è stata proprio la Formula E e la FIA rendendo pubblico il calendario provvisorio della Stagione 10. L’Hankook Rome E-Prix è previsto quest’anno per sabato 15 e domenica 16 luglio sul circuito cittadino della Capitale all’EUR.

Ma la grande novità del calendario della Stagione 10 è il debutto del Campionato in Giappone, a Tokyo. La corsa in terra asiatica si terrà sabato 30 marzo 2024 e sarà la prima a svolgersi nella capitale giapponese in un campionato mondiale di automobilismo autorizzato dalla FIA. Ventidue piloti di undici squadre correranno con l’innovativa monoposto GEN3 – la più veloce, leggera, potente ed efficiente monoposto elettrica mai costruita – sul tracciato che aggira l'esterno del centro congressi Tokyo Big Sight, sul lungomare della baia della città.

Piloti pronti per la decima stagione del mondiale di Formula E.

Roma e Tokyo dunque centrali in questo mondiale così come centrale sarà l'inizio della stagione che rappresenta quasi una conferma. E infatti Ddpo il tutto esaurito della gara della Stagione 9, anche la stagione 10 del Campionato mondiale ABB FIA Formula E inizierà a Città del Messico, sabato 13 gennaio 2024. Sono da definire anche tre appuntamenti ma il più ormai fatto. Qui il calendario della Formula E valido per la decima stagione: