I team di F1 mostrano le monoposto per il 2022 ma non c’è la Ferrari: “Dov’è la Rossa” I team della Formula 1 hanno presentato la nuova monoposto a effetto suolo per il Mondiale 2022 con la propria livrea. Fa eccezione la Ferrari che non ha voluto pubblicare sui social network come apparirà la nuova rivoluzionaria vettura di F1 con il proprio stemma e i propri colori scatenando così la protesta dei tantissimi tifosi del Cavallino.

A cura di Michele Mazzeo

Alla vigilia del GP della Gran Bretagna a Silverstone la Formula 1 ha presentato il concept della monoposto a "effetto suolo" con cui si correrà dal Mondiale 2022. Una macchina molto rivoluzionaria rispetto a quella attuale che cambierà completamente le gare di F1. In attesa di scoprire in pista le cose non è possibile vedere a occhio nudo, il modello della nuova auto ha colpito anche per il cambiamento di look che ha già sbizzarrito la fantasia delle varie scuderie di Formula 1, eccetto una: la Ferrari.

Dalla Red Bull alla Mercedes, dalla McLaren all'Alpine, dalla Alpha Tauri all'Alfa Romeo, dall'Aston Martin alla Williams e alla Haas, tutti i team hanno pubblicato sui canali social ufficiali come apparirà la nuova rivoluzionaria vettura di Formula 1 che farà l'esordio nel Mondiale 2022 con la propria livrea: colore, stemma, sponsor e numeri dei singoli team sovrapposti alla livrea (discutibile) del modello base presentato al giovedì a Silverstone dalla Formula 1.

L'unica scuderia a non averlo fatto è stata la Ferrari, ossia la squadra con più tifosi nel mondo. E questo non è sfuggito ai tantissimi appassionati di Formula 1 che hanno cercato di sopperire a questa ‘dimenticanza' proponendo vari rendering della monoposto a "effetto suolo" del Cavallino invadendo con le proprie creazioni il profilo Twitter ufficiale della F1 nel quale erano state raccolte le foto delle vetture con la livrea degli altri nove team del Circus. "Non c'è Formula 1 senza la Ferrari": il commento più frequente tra i followers rimasti un po' spiazzati dall'assenza della squadra più iconica dell'intera F1.