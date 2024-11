video suggerito

I piloti di Formula 1 sentono uno strano odore nel circuito di Las Vegas: “Marijuana, è molto forte” Caos a Las Vegas nel weekend che porta al GP di F1. I piloti lamentano uno strano odore attorno al circuito dopo le libere: “È marijuana, molto forte”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Gran Premio di Formula 1 a Los Angeles è alle porte. Dopo le libere della notte si procederà per tutto il weekend con qualifiche e gara che potrebbe dare anche a Verstappen la conquista matematica del titolo mondiale. Ma in queste prime ore in California qualcosa sembra essere andato storto. Nulla che riguardi l'assetto delle monoposto o qualcosa riguardante la gara. I piloti lamentano un forte odore di marijuana percepibile nei dintorni del circuito. Un qualcosa di assolutamente curioso e inusuale per il contesto della F1 a Las Vegas nel suo secondo anno nel Circus.

Qualcuno ha iniziato a scherzarci su ma in verità altri si sono lamentati molto di tutto ciò. Il primo ad avvertire questo odore è stato Sergio Perez, pilota della Red Bull, che intervistato dalle varie tv dopo le Prove Libere ha specificato proprio quanto stesse accadendo. Un fastidio comune un po' a tutti gli altri piloti: “L’odore di marijuana che si avverte nei dintorni del circuito è davvero molto forte, l'abbiamo sentito per tutta la notte – sottolinea Perez scaturendo la reazione incredula dei presenti -. Mi ha già stancato, la quantità è incredibile. Tutti i piloti ne parleranno sicuramente“.

Chiaro come non ci siano rischi legati all'odore di cannabis per i piloti ma di certo alcuni di loro hanno voluto far arrivare questa voce anche per aumentare eventualmente i controlli. E nel frattempo, a proposito di questo argomento, Franco Colapinto, pilota della Williams, ci scherza su: “Sì, c’era odore di erba – ha sottolineato il pilota argentino -. Se ora facessero dei test ai piloti, credo che tutti noi risulteremmo positivi, lo giuro". Un modo per stemperare un po' le polemiche su questo argomento che ha agitato il paddock alla vigilia del GP californiano.

Come sono andate le prime libere nella notte a Los Angeles

Per quanto riguarda invece la gara le Libere della notte italiana che si sono svolte tra giovedì e venerdì hanno già dato qualche indicazione. La prima è sicuramente rappresentata dalla prova delle Red Bull che hanno chiuso con il diciassettesimo posto di Verstappen e il diciannovesimo di Perez. Poi l'ottima prova di Hamilton, il più veloce, che ha già dimostrato di poter dire la sua con la Mercedes a Los Angeles. Le Ferrari invece sono leggermente più staccate con la macchina di Sainz che ha chiuso col quarto tempo e quella di Leclerc in quinta posizione.