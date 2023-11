Horner trova la soluzione ai problemi della Ferrari in Formula 1: è sotto gli occhi di tutti Il team principal della Red Bull Chrstian Horner ha spiegato qual è l’unico grande problema della Ferrari in Formula 1 illustrando anche qual è a suo avviso la soluzione per risolverlo e tornare a vincere.

Quando mancano due gare al termine del Mondiale di Formula 1 2023, il primo dell'era Vasseur, sembra evidente che l'avvicendamento al vertice della scuderia Ferrari (con il francese al posto di Mattia Binotto) non è servito a risolvere gli, ormai cronici, problemi del team.

Se è vero che per giudicare l'operato in pista del manager transalpino bisogna attendere il campionato 2024 (quando i suoi piloti correranno con la prima monoposto nata sotto la sua supervisione), è altrettanto vero che anche in questa stagione non sono mancati gli errori di strategia, di comunicazione e di gestione dei piloti nonché la poca tempestività nel prendere decisioni tecniche e a livello di pianificazione minimo comune denominatore della squadra del Cavallino Rampante dall'inizio dell'era ibrida della F1. E il fatto che di recente si sarebbe sfogato riguardo alla competenza delle persone che lavorano nel team ne sembra essere la conferma più lampante.

Segno questo che per rivoluzionare ciò che ormai è divenuto cronico serve molto tempo e non è nemmeno detto che ci si riesca. Non sembra però essere di questo avviso quello che al momento è il più grande rivale di Frederic Vasseur e della Ferrari, vale a dire il suo pariruolo in Red Bull Christian Horner.

Secondo il capo della scuderia austriaca, dominatrice degli ultimi due campionati, infatti il problema del team di Maranello è sotto gli occhi di tutti e la soluzione per risolverlo è altrettanto evidente: "Penso che il problema più grande per la Ferrari sia che è una squadra nazionale, le basterebbe tornare ad essere una squadra corse" ha difatti detto il 49enne britannico intervenuto nel podcast ‘Eff Won with DRS' alla vigilia del GP di Las Vegas.

Horner ha poi approfondito ulteriormente la questione spiegando nel dettaglio quali sono le problematiche derivanti dal fatto di essere una squadra nazionale: "È una vera e propria istituzione italiana e probabilmente ci sono troppe persone ai vertici. Tutti danno input e hanno voce in capitolo. Credo poi che in Ferrari siano ampiamente influenzati dal parere dei media e quindi devono fare i conti con una grande pressione" ha difatti aggiunto il numero uno del team Red Bull F1.

E lo stesso Horner ha infine spiegato cosa intende quando dice che la Ferrari per risolvere i propri problemi deve solo tornare ad essere una squadra corse: "Guardando dall'esterno, uno dei maggiori punti di forza della Red Bull è sicuramente che ci muoviamo velocemente, prendiamo decisioni e le rispettiamo. E se prendiamo la decisione sbagliata, non abbiamo alcun problema a cambiare decisione" ha difatti chiosato il capo della scuderia austriaca.

Evidente cosa voglia dire Christian Horner spiegando qual è uno dei punti di forza di una scuderia vincente come la Red Bull. Con tutte le persone che hanno attualmente voce in capitolo nelle scelte della Ferrari e con la pressione a cui sono sottoposti coloro che vi lavorano, fare ciò nella scuderia di Maranello è praticamente impossibile perché solo una squadra corse può permettersi di prendere tutte le decisioni, a tutti i livelli e riguardo qualsiasi aspetto, con l'unico scopo di ottenere risultati in pista.