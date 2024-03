Horner passa al contrattacco senza giri di parole: “Tanti avrebbero benefici dalla mia vicenda” Horner ha parlato nella conferenza stampa dei Team Principal e ha risposto alle accuse di molestia sessuale, nonostante l’assoluzione dopo l’inchiesta interna della Red Bull. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Christian Horner in un incontro coi media a Jeddah, in Arabia Saudita, sede del secondo GP del Mondiale F1 2024 ha risposto a molte domande e ha fatto tante precisazioni sul caso che lo ha riguardato da vicino, in merito ai "comportamenti inappropriati nei confronti di una dipendente" nelle scorse settimane: "C'è stato molto scalpore in giro, da parte della stampa. Alcune parti avevano molto interesse per diversi motivi, ci sono persone che possono trarne beneficio. La dirigenza dell'azienda ha assunto la migliore squadra investigativa indipendente che ha analizzato tutto accuratamente, ogni dato, ogni intervista, ogni elemento e ha concluso che non c'era nulla".

Il Team Principal della Red Bull ha usato anche parole dure in merito all'indagine, all'assoluzione e al periodo delicato vissuto sotto l'aspetto strettamente personale in famiglia: "Quella che era una questione interna è stata messa in risalto dai media, si sono focalizzati solo su di me. È stata dura, una bella sfida con la mia famiglia sullo sfondo. Sono sposato con una donna meravigliosa (Geri Halliwell ndr.) che mi ha sostenuto e ho tre figli. Quando tutto diventa un'intrusione nella tua famiglia e si colpiscono i figli, non è piacevole. Adesso basta, ne ho abbastanza".

In merito alle parole di Jos Verstappen dei giorni scorsi e al rapporto con Max, Horner ha spiegato: "Per quanto riguarda Jos, ovviamente ho sentito le sue dichiarazioni. Abbiamo deciso di parlarne dopo la gara in un incontro. È importante cercare il meglio per suo figlio, dandogli la macchina migliore e continuando a vincere. Penso che Max adempirà al suo contratto fino al 2028 perché anche lui rimane impegnato in questo progetto. Proveremo a superare la Williams come terza squadra nella storia, con più vittorie e titoli".

Nelle scorse ore era arrivata la notizia della sospensione della donna che aveva denunciato lo ‘scandalo Horner‘ da parte della Red Bull: l’allontanamento della collaboratrice dello staff è solo l’ultimo atto della guerra interna tra le due anime della scuderia campione del mondo in carica.

Intanto, il giornale inglese The Telegraph ha confermato che Geri Halliwell, moglie di Horner, è attesa in Arabia Saudita nonostante non fosse prevista la sua presenza a Jeddah. Dovrebbe arrivare anche Oliver Mintzlaff, numero uno dell’area sportiva Red Bull dopo la morte di Mateschitz.

